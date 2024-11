Paukenschlag am Mittwochabend: Bundeskanzler Olaf Scholz will am 15. Januar 2025 die Vertrauensfrage stellen, anschließend gibt es wahrscheinlich Neuwahlen! Das erklärte der Noch-Bundeskanzler in einer Presseerklärung. Die anschließende Neuwahl des Bundestages soll dann bis Ende März 2025 stattfinden. Damit ist klar: Ab sofort befindet sich die Bundesrepublik wieder im Wahlkampf. Ein Video-Kommentar von Stefan Schubert.

