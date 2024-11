Die Geschichte der politischen Konservativen und Rechten in Deutschland ist eine Geschichte der Niederlagen, Rückzugskämpfe und Untergänge. Eine Schlüsselrolle spielte die CDU, die ein Entstehen von Parteien rechts der Mitte immer zu verhindern wusste. Bis zum Auftreten der AfD. Der Historiker Karlheinz Weißmann geht in seinem Werk „Zwischen Reich und Republik“ der Frage nach, warum das so war, mit welchen Mitteln die Rechte bekämpft wurde und was genau die CDU damit zu tun hat.

