Die Publizisten Philipp Gut (Schweiz), sowie Birgit Kelle und Klaus-Rüdiger Mai (Deutschland) diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über Haupt- und Nebenfolgen geschlechtlicher Fluidität; über das Ende der Marke Volkswagen, wie wir sie kannten; über das in knapp zwei Wochen erwartete Ende der deutschen Regierungskoalition; über die schwindelerregende Tatsachenverdrehung in der Meldung, dass die Gewalt gegen Muslime in Deutschland zunehme; und über das hohe christliche C in der Politik.

