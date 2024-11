Von MEINRAD MÜLLER | Die USA, Frankreich und England „erlauben“ seit Sonntag der Ukraine, Russland tief im Inland mittels Nato-Raketen anzugreifen. Wir können darauf warten, dass jetzt Deutschland in diese Falle tritt und die Lieferung der bayerischen Taurus-Raketen an die Ukraine ermöglicht. Von Kiew aus können dann Angriffe auf Ziele in Russland erfolgen. Allerdings ist dieses Geschoss keine Silvesterrakete. Die Bedienung des Taurus erfordert ein Team speziell geschulter deutscher Soldaten. Somit wäre Deutschland direkt am Krieg beteiligt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, mit Atomraketen zu antworten. Ziele? Die Produktionsstätte der Taurus-Rakete und somit direkt Deutschland. Das bayerische Taurus-Fabrikgelände würde durch eine nicht abfangbare russische Hyperschallrakete mit Atomsprengkopf zerstört. Damit wären die 950 Mitarbeiter und das beschauliche oberbayerische Städtchen Schrobenhausen mit seinen 16.000 Einwohnern in zwei Minuten Geschichte. Und halb Bayern gleich mit.

CSU-Söder-Wähler am Fließband

Eine einzige „Taurus bavariae“ kostet 1,5 Millionen Euro. Diese deutsche „Wunderwaffe“ (wieder einmal) dringt tief in Erde, Beton und Stahl ein und zerstört somit auch Bunkeranlagen. Die 1500 Kilo schweren Fluggeräte entstehen in bayerischen Fabrikhallen und werden mehrheitlich (34 Prozent) von CSU-Wählern zusammengeschraubt (Bundestagswahlergebnis 2021).

Söder – damals noch ohne Bart – plädierte bei einer Werksbesichtigung in Schrobenhausen im März diesen Jahres explizit für einen Taurus-Einsatz:

Hier seht und hört Ihr Markus Söder, beim Ortstermin des Herstellers der Taurus Raketen MBDA in Schrobenhausen.

Er findet, dass es Frage der Moral ist, Taurus-Raketen in die Ukraine zu schicken.

Die rechtliche Grundlage für eine Verschiebung von Bundestagswahlen wäre womöglich in einer Extremsituation gegeben. Falls außergewöhnliche Ereignisse wie ein militärischer Konflikt oder eine Naturkatastrophe die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl unmöglich machen, könnte der Bundespräsident anordnen, den Wahltermin zu verschieben. Die juristische Begründung wird sich finden lassen. Cui bono?

Meinrad Müller (70), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

