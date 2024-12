Am 12. Dezember fand in der tschechischen Hauptstadt Prag das erste Alternativ-WEF statt (PI-NEWS berichtete). AUF1 veröffentlicht in dieser Woche alle Panels in voller Länge. Zum Thema „Geld- und Wirtschaftssystem von morgen“ diskutieren Markus Krall, Ernst Wolff, Benjamin Mudlack, Eike Hamer von Valtier, Erich Hambach und Thomas Bachheimer.

