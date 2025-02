Rezession ist, wenn der Nachbar seinen Job verliert. Depression ist, wenn man selbst seinen Job verliert. Erholung ist, wenn Robert Habeck seinen Job verliert. Mit diesen Worten wollen wir uns in dieser Ausgabe von „Achtung, Reichelt!“ vom Katastrophen-Wirtschaftsminister Robert Habeck verabschieden, der seine Partei verkleinert und in die Opposition geführt hat. Aber auch über die Bedeutung der „Brandmauer“ müssen wir sprechen. Sie wird in den kommenden Monaten dafür sorgen, dass Friedrich Merz seine Wahlversprechen nicht einlösen kann – und bereits am Tag nach der Wahl ruckelt er an einigen davon. Was die „Brandmauer“ mit der Mauer, die 1989 gefallen ist, gemeinsam hat, erfahren Sie in diesem Video. (Text übernommen von „Achtung, Reichelt!“)

