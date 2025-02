Nur einen Tag vor der historischen Abstimmung im Bundestag am Mittwoch treffen sich CDU-Politiker und grüne Politiker am Donnerstag zum freundlichen Weintrinken bei Armin Laschet. Während sie sich am Tag davor und am Tag danach im Bundestag heftig beschimpfen und unter anderem der Lüge bezichtigen, scheint es, als ob sie untereinander eine ganz andere Sprache sprechen. Was steckt hinter diesem Treffen? Was machen diese sogenannten Demos gegen Rechts jetzt aus? Und wie ist es um die Brandmauer bestellt? Das verraten Ihnen Jürgen Elsässer und Dominik Reichert im COMPACT-Brennpunkt des Tages.

