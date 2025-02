Am heutigen Sonntag ist es so weit. In vielen Wohnzimmern und Wahlpartysälen klopfen die Herzen schneller. Bier, Sekt, Korn und Häppchen stehen bereit. Zum Trost auch Korn. Der heutige Tag wird Deutschland verändern. So oder so. Geht es mit wehenden Regenbogenfahnen weiter bergab? Oder hört man auf den mahnenden Zeigefinger aus den USA?

Wochenlang tobte ein kurzer, aber garstiger Wahlkampf auf den Straßen und Plätzen. AfD-Gegner wurden zu Zehntausenden wie Stimmvieh mit Bussen angekarrt. Das waren keine Demos, das waren pro-Regierungs-Kundgebungen wie in der DDR. AfD-Wahlplakate wurden beschmiert und zerstört, Stände angegriffen, AfD-Politiker inmitten der Fußgängerzonen bedrängt.

US-Vizepräsident JD Vance holte den Knüppel aus dem Sack, als er in München vor aller Welt drastisch formulierte: „Deutschland ist auf dem Holzweg, wenn es die Meinungsfreiheit mit Brandmauern bekämpft.“

Livestreams alternativer Medien

Um 18 Uhr kommen die erste Prognose, ab 18:30/18:45 Uhr wird man anhand der ersten Hochrechnungen wissen, wohin die Reise geht. Viele konservative Patrioten hoffen auf einen Richtungswechsel: Eine Remigration der islamischen Bürgergeldbezieher, geschützte Grenzen, kein Gendern und bezahlbare Energien.

Friedrich Merz will Kanzler werden. Dazu braucht er genau jene, die hauptberuflich auf die Bremse treten. So gibt es keinen Fortschritt. Deutschlands Leistungsträger wurden zermürbt. Sie hören auf oder wandern aus. Der heutige Abend wird zeigen, ob Deutschlands Wähler genug haben vom Weiter so.

Wer keine Lust hat, den Wahlabend bei den Öffentlich-Rechtlichen anzuschauen, für den gibt mehrere Sondersendungen alternativer Medien, so wie zum Beispiel von NiUS (Video oben ab 15 Uhr), AUF1 (ab 16:30 Uhr), Compact (ab 17 Uhr), Tichys Einblick (ab 17 Uhr), Kontrafunk (ab 17 uhr), etc.. Picken Sie sich einfach Ihren Lieblings-Livestream raus (wird gegebenenfalls ergänzt):

