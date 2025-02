Von RAINER K. KÄMPF | Während einer Veranstaltung der linken Gewerkschaft ver.di kam es am Donnerstag wieder zu einem Terroranschlag, ausgeführt vom abgelehnten Asylbewerber Farhad N., einem Afghanen. Ver.di. eben jener als „Gewerkschaft“ agierende Verein, der seine Mitglieder stramm nach links ausrichtet und als ein Vorreiter der Politik gilt, der sich in seine Agenda geschrieben hat, unser Land zunehmend durch eingeschleuste und geduldete Verbrecher zu zerstören.

Während also von jetzt ab die üblichen Sprechblasen abgesondert werden, man kann diese verbale Diarrhoe der geistig abgestumpften „Elite“ des deutschen Staatskadavers kaum noch ertragen, führte eine Einheit der linken Sturmabteilungen in Berlin einen weiteren Terroranschlag auf das Gemeinwesen durch.

Nahe dem S-Bahnhof Wuhlheide in Berlin-Köpenick wurde ein Brandanschlag auf Anlagen der Bahn ausgeführt. Laut einem Bekennerschreiben war beabsichtigt, die „tausenden Tesla-Arbeiter:innen“ anzuvisieren, die laut dem Bekennerschreiben „jeden Tag von der Hauptstadt nach Grünheide verfrachtet werden.“

Linke Perversion gepaart mit linkem Verbrechen: in München Anschlag auf ver.di; in Berlin Angriff auf die Arbeiter, die das System am Laufen halten, dessen Auswuchs, der buntesdeutsche Staat, besser dessen Plagiat, genau diese stürmenden Abteilungen schafft und finanziert, die sich nun gegen ihren Schöpfer wenden. Es ist nicht die Ironie der Geschichte, sondern die zwangsläufige und folgerichtige Entwicklung. Die freien Radikalen zerfressen ihren Wirtskörper und reißen die Menschen, das Volk, mit in den Abyss, denen sie ihre ausufernde Existenz zu verdanken haben.

Werden wir Deutsche erkenntnisfähig sein und den Mut haben, in die Rosskur einzusteigen, die wir ertragen müssten, sollten wir gewillt sein, unseren Kindern und Enkeln ein lebenswertes, sicheres Land zu übergeben? Oder werden uns künftige Generationen verfluchen und alles dafür tun, das Andenken an die Eltern und Großeltern radikal zu tilgen, weil sie sich unserer schämen?!

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

