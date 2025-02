Von CONNY AXEL MEIER | Es ist so grotesk wie bizarr. Die geheimdienstlichen Machenschaften zur Beeinflussung der Bundestagswahl erfolgen nicht durch Putin und die bösen Russen, sondern durch das Zusammenspiel von deutschen Behörden mit Restposten der Biden-Administration. Die Meldungen darüber reißen nicht ab und trudeln fast im Stundentakt ein.

Donald Trump legt zusammen mit Elon Musk den Sumpf im Zeitraffer-Tempo trocken, ohne vorher die Frösche zu fragen. Das hat sichtbare Auswirkungen bis nach Berlin. Als Beobachter des Geschehens kommt man mit dem Kopfschütteln gar nicht mehr nach. Die Berichterstattung über die fauligen Kerngehäuse dieser dubiosen Machenschaften erfolgt nahezu ausschließlich durch die Freien Medien. Der Staatsfunk macht stattdessen unverdrossen Wahlwerbung für die geplante grünschwarze NATO-Kriegskoalition.

Putin ist an allem schuld

Nichts sollen Sie erfahren über die korrupten Netzwerke der OCCPR und über die Proxi-Geheimdienstler der USAID. Informiert wird nicht mittels der nahezu gleichgeschalteten Propaganda-Kanäle der „Lückenpresse“, die man aber nicht so nennen darf, um nicht als Verschwörungsgläubiger den staatlich besoldeten Häschern, den Geheimdienstspitzeln, den Rollkommandos des Staatsschutzes, der linksversifften Justiz und den pseudojournalistischen Kopfgeldjägern in die Hände zu fallen. Putin sei schuld an der „Desinformation“, am schwindenden Wohlstand und an der Masseninvasion. Das müssen Sie glauben, weil die Regierung und die Pseudo-Opposition es so sagen. Nur die sind im Besitz der Wahrheit und sie würden doch die Zuschauer niemals belügen, oder etwa nicht?

Ein Skandal löst den anderen ab, aber für die zum Scheuklappentragen angehaltenen Lohnschreiber ist die Welt dennoch in bester Ordnung. Wer aufmuckt, fliegt raus. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die verleumderischen Angriffe auf die AfD-Kandidaten zum Europaparlament, Maximilian Krah und Petr Bystron, im Vorfeld der Wahl im letzten Jahr, wahrscheinlich durch das Zusammenspiel von linken Geheimdienstlern mit diversen milliardenschweren Tarnunternehmen der CIA orchestriert worden sind.

Ablenkungsmanöver der absurden Art

Beweise für diese lächerlichen Vorwürfe der Bestechlichkeit, der Spionage und sonstiger Vorwürfe gegen die AfD-Kandidaten sind bis heute nicht bekannt. Dafür gibt es nun aber Ablenkungsmanöver der absurden Art. So sei vielmehr die ungarische Regierung schuld an der „Einmischung“ und würde in perfider Weise in die Wahlen eingreifen. Das behauptet t-online, ohne einen einzigen triftigen Beweis dafür zu liefern, sondern nur um Kontaktschuldvermutungen bemühend, irgendwelche Behauptungen aufzustellen.

Vermutlich handelt es sich auch bei der angeblich von Russland gesteuerten Nachrichtenabfallverwertungsgesellschaft „Voice of Europe“ um eine Attrappe der CIA-Ableger USAID und OCCRP oder des FBI. Zumindest liegt das, nach allem was bisher bekannt ist, nahe. Aber wer will das schon wissen? Der ARD/ZDF-Zuschauer braucht das nicht zu erfahren.

Fernsehpublikum soll bespielt und bespaßt werden

Das ökosozialistische Altparteienkartell spielt derweil Wahlkampf light, unterirdische Kanzlerkandidatenduelle inklusive. Das Fernsehpublikum soll bespielt werden mit Versprechen, die Invasion von Migranten zu beenden, Steuern zu senken und die innere Sicherheit wieder herzustellen. Nichts dergleichen wird geschehen. Jegliches Regierungshandeln der jetzigen und der kommenden Regierung, egal was die Wahlergebnisse hergeben, ist dem „Kampf gegen Rechts „, dem millionenschweren Kampf gegen die AfD, untergeordnet. Notfalls muss, wie in Rumänien geschehen, die Wahl wiederholt werden.

Dass die bisherigen Versuche, die AfD zu marginalisieren, alle schief gelaufen sind, so wie zuletzt beim von den Geheimdiensten mit willfähriger Unterstützung der Massenmedien und dem halbstaatlichen Faktenerfinder „Correctiv“ in die Welt gesetzten „Geheimtreffen“ von Potsdam, hindert die „Retter der Demokratie“ nicht daran, es erneut zu versuchen. Diesmal soll es eine revolutionäre Krabbelgruppe namens „Sächsische Separatisten“ richten. Diese soll anscheinend, künstlich um einige jugendliche AfD-Sympathisanten aufgebläht, als Neuauflage der Rollator-Putschisten, Tage vor der Wahl zum Deutschen Bundestag, das fernsehende Publikum mit Hilfe einiger den US-Demokraten nahestehender FBI-Agenten hinter die Fichte führen. Die Kollegen von AUF1 wurden darauf aufmerksam gemacht (PI-NEWS berichtete).

Tarnen und Täuschen ist das Metier der Mächtigen

Liebe Leser, bitte wundern Sie sich also in den nächsten zwei Wochen über gar nichts mehr, weder über neu erfundene „Enthüllungen“ zu Lasten der politischen Opposition noch über irgendwelche Räuberpistolen, die ausschließlich gegen die AfD als patriotische und konservative Kraft benutzt werden sollten. Den gegen ihre Bedeutungslosigkeit ankämpfenden woken Epigonen des tiefen Staates, in den USA und in Europa, schwimmen gerade die Felle davon.

Donald Trump räumt auf und Panik breitet sich aus, nicht nur in Washington, sondern auch in Brüssel und in Berlin. Trotzdem ist keine Lüge so plump, als dass nicht irgendwelche leichtgläubige Leute darauf reinfallen. Tarnen und Täuschen ist das Metier der Mächtigen, in dem sie sich auskennen. Darin haben sie jahrhundertelange Erfahrung.

Conny Axel Meier (geb. 1956) betätigt sich seit über 20 Jahren als Publizist, Menschenrechtsaktivist und Islamaufklärer. Seit 2004 war er Schriftführer im „Bundesverband der Bürgerbewegungen“ (BDB). 2006 gehörte er zu den ersten Mitgliedern von „Pax Europa“. 2008 war er maßgeblich beteiligt an der Fusion der beiden Vereine zur „Bürgerbewegung PAX EUROPA“ (BPE) und wurde bis 2016 deren erster hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer. 2019 zog er mit seiner Ehefrau ins politische Exil nach Ungarn und schreibt von dort regelmäßig für PI-NEWS.

Like