Der verpflichtende Amtseid für unsere Politiker ist eindeutig: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden… werde. So wahr mir Gott helfe.“ Wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihren Amtseid in den letzten Jahren ausgelegt hat, mussten Millionen selbstdenkende Menschen am eigenen Leib erfahren. Die Freiheitsrechte wurden ausgehöhlt, ein privater Stasi-NGO-Sumpf mit Steuergeldern und eine Anzeigen und Hausdurchsuchungs-Flut gegen normale Bürger erschaffen. Was der Bestsellerautor Stefan Schubert („Der geheime Krieg gegen Deutschland“) auf seinem YouTube-Kanal recherchiert und zusammengetragen hat, bestätigt schlimmste Befürchtungen: Im politischen Berlin kursiert eine geheime Minister-Liste, auf der auch dick und fett der Name „Nancy Faeser“ prangt. Mehr dazu im Video oben…

