Björn Höcke, Alexander Gauland, Beatrix von Storch – alles, was bei der AfD Rang und Namen hat, ist schon in Greding (Landkreis Roth) gewesen. Vor der Wahl am 23. Februar kommt nun sogar ihre Kanzlerkandidatin: Alice Weidel besucht das Schwarzachstädtchen an diesem Freitag. Bereits vor Beginn der Veranstaltung im Gredinger Hippodrom – Beginn ist um 16 Uhr – rückte die Polizei mit einem großen Aufgebot an. An den Zufahrtsstraßen fuhren mehrere Einsatzwagen vor. Eine Sitzblockade linker Aktivisten wurde aufgelöst. Anders als bei früheren Veranstaltungen waren zunächst keine Gegendemonstrationen zum Weidel-Auftritt geplant.

