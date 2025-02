In der 19. Ausgabe von Matussek & Reinhardt werfen Kontrafunk-Moderator Matthias Matussek, der seine Herzoperation bestens überstanden hat, und „Politik Spezial“-Chef Helmut Reinhardt einen Blick auf aktuelle politische Themen. Und da darf natürlich die Rede von JD Vance am Donnerstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz und die nachfolgende Schnappatmung bei den Altparteien und „Leitmedien“ nicht fehlen.

Matussek: „Es war eine kulturrevolutionäre Rede, eine, die uns wieder daran erinnert, wie Vance sagte, was sind denn eigentlich unsere Werte und sind wir nicht dabei, diese Werte wieder mit Füßen zu treten. Also indem wir die Politiker manipulieren lassen, zensieren lassen, Oppositionelle verbieten lassen und so weiter. Das war ein ganz wichtiger Appell an das Gewissen auch der Leute, die da zuhörten.“

Ein weiteres Thema der Sendung ist der sogenannte „Schuldkult“, der in Deutschland immer wieder diskutiert wird. Besonders scharf wird der perfide Versuch der Altparteien kritisiert, die Alternative für Deutschland immer wieder mit dem Holocaust in Verbindung zu bringen.

Diese Themen und mehr werden eingehend mit einer Prise Humor analysiert und kommentiert – ein Muss für alle, die die politischen Strömungen in Deutschland und international verstehen wollen.

