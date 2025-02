In München, wo kürzlich einer der größten links-grünen Aufmärsche gegen eine Änderung der Migrationspolitik stattfand, fuhr am Donnerstag Vormittag ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber am Stiglmaierplatz in eine Demo der Gewerkschaft ver.di. Nach Polizeiangaben wurden über 20 Menschen teils schwer verletzt, darunter auch Kinder.

Lebensgefahr sei bei einigen der Verletzten bislang nicht auszuschließen, hieß es. Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort.

Der Täter konnte vor Ort überwältigt werden, es sollen Schüsse gefallen sein. Ob in dem Fahrzeug auch noch eine weitere Person gesessen hat, ist bisher unklar. Es scheint die nächste blutige Tat eines Mannes zu sein, der vermutlich als Asylbewerber gekommen ist und überhaupt nicht mehr hätte hier sein dürfen.

Laut der „Süddeutschen Zeitung“ hieß es bei einer Durchsage von der Bühne der Kundgebung auf dem nahen Königsplatz: Eine Kollegin sei ums Leben gekommen. Die Information ist noch unbestätigt.

