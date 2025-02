Zwei Tage nach dem islamischen Terror-Anschlag des afghanischen Asylbewerbers Farhad Noori auf eine ver.di-Demonstration in München sind das kleine Mädchen (2) und seine Mama (37) am Samstagnachmittag ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte das bayerische Landeskriminalamt mit. Der 24-jährige Moslem war am Donnerstag mit seinem Mini Cooper absichtlich in das Ende des Demozuges gefahren. Das kleine Mädchen war mit seiner Mutter in der Menschenmenge und wurde von dem Mini-Cooper überfahren. Seitdem versuchten Ärzte, beide Schwerstverletzten zu retten. Letztendlich vergebens. Es ist nach Aschaffenburg das zweite zweijährige Kind, das innerhalb von 23 Tagen von einem afghanischen „Flüchtling“ ermordet wurde.

