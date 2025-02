Von WOLFGANG HÜBNER | Ich zitiere mal einige Schlagzeilen aus dem Wirtschaftsteil der FAZ, die allesamt in den letzten Tagen zu lesen waren: „Deutschlands Städten geht es an die Substanz“, „Rüstungsoffensive auf Pump“, „Abkoppelung von China – Deutsche Waren werden nicht mehr so benötigt wie früher“, „USA wieder größter Außenhandelspartner Deutschlands“, „Die neue Rüstungsrechnung“ usw.. Nirgendwo aber kann ich lesen, dass die Annäherung zwischen Trumps USA und Putins Russland ungeheuer positive Möglichkeiten für die in der Krise befindliche deutsche Wirtschaft offeriert.

Doch weder die offizielle Politik in Berlin noch die Spitzen der Verbände und Unternehmen wollen das wahrhaben: Merz und Scholz giften gegen die neue US-Politik und wollen ausgerechnet mit den Pleitemächten Frankreich und Kleinbritannien das wackelnde Regime in Kiew bis zum „Endsieg“ mit Granaten und Milliarden unterstützen. Wobei selbstverständlich den Löwenanteil daran weiter Deutschland tragen soll. Die Verbands- und Wirtschaftsführer haben derweil nicht preiswertere Energie und den großen russischen Markt im Blick, sondern überbieten sich mit Warnungen vor der AfD als angeblicher Wachstumsbremse.

Ausgetragen wird diese Realitätsverblendung auf dem Rücken von vielen Millionen Deutschen, die schon lange die Folge der westlichen Kriegspolitik an den Supermarktkassen und der inflationären Entwicklung zu spüren bekommen. Das soll nach dem Willen aller Beteiligten im Parteienkartell jedoch nach der Bundestagswahl nicht besser, sondern noch wesentlich schlechter werden. Denn die USA will mehr Geld für ihre Dienste als atomare Schutzmacht, die Ukraine benötigt nach dem Wegfall des amerikanischen Sponsors Euros ohne Zahl, die deutsche Aufrüstung verlangt Panzer und Raketen anstatt kommunaler Schwimmbäder und höheren Renten.

Donald Trump und seine Leute haben offenbar begriffen, dass militärische Hochrüstung viel eher zum großen Krieg als zur Wohlfahrt der Völker führen wird. Die europäischen Zwergkriegsfürsten hingegen wollen nicht zugestehen, in welches Schlamassel sie ihre Völker in und für die Selenski-Ukraine geführt haben. Ohne baldigen Aufruhr und Widerstand der Völker aber wird das nicht bleiben – selbst nicht im braven Deutschland.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

Like