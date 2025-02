Der frühere ZDF-Moderator Peter Hahne war am Samstag Hauptredner in der voll besetzten Festhalle im sächsischen Annaberg-Buchholz. In den Saal mit mehr als 1000 Besuchern mahnte er Christen an, wachsam zu sein: „Wo haben wir die Verantwortung, die wir ganz konkret wahrnehmen können?“. Christen müssten „identifizierbar“ sein, ob im Beruf, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. Jeder, so auch er, müsse der Wahrheit verpflichtet sein. Er als Journalist bringe nur die Fakten, damit sich jeder eine Meinung bilden und die Konsequenzen daraus ziehen könne. (Quelle: agwelt.de)

