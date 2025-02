Der frühere ZDF-Moderator Peter Hahne hat sich in einem Interview mit der Weltwoche kurz vor der Bundestagswahl zum bisherigen Verlauf des Wahlkampf geäußert und davor gewarnt, anzunehmen, dass es mit einem Bundeskanzler Friedrich Merz besser werden würde in Deutschland. Hahne: „Mit ihm kriegen wir eine Regierung CDU/Rot/Grün. Und es geht nicht so weiter wie bisher – es geht schlimmer weiter wie bisher!“. Nur mit einer AfD-Beteiligung „könnten Sie dieses Land in fünf Minuten sanieren“, so der 73-jährige Bestsellerautor im Gespräch mit Roman Zeller.

