Von ELENA FRITZ | Die Gespräche in Riad haben gezeigt, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und den USA auf eine neue Ebene bewegen. Während Europa weiterhin mit internen Debatten über eine mögliche militärische Eigenständigkeit ringt und neue Russland-Sanktionen beschließt, setzen Washington und Moskau auf eine direkte diplomatische Verständigung – ohne europäische Beteiligung.

Unter Präsident Donald Trump verfolgen die USA eine klare Strategie: Die Ukraine soll vollständig unter amerikanische Kontrolle gebracht werden, sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch. Die Vorstellung, dass Europa bei der zukünftigen Ordnung des Landes eine entscheidende Rolle spielen könnte, wird von Washington nicht mehr geteilt.

Die USA beanspruchen die ukrainische Rohstoff- und Transportinfrastruktur für sich und lassen Europa außen vor. Während Brüssel noch über eine eigenständige Verteidigungspolitik diskutiert, ist in Washington längst klar, dass europäische Staaten in diesem Prozess nicht als gleichwertige Partner betrachtet werden.

Doch die Ukraine ist längst nicht mehr das einzige Thema dieser Gespräche. In Riad wurde deutlich, dass auch die Arktis eine zunehmende Rolle spielt. Die Anwesenheit eines auf Arktisfragen spezialisierten russischen Diplomaten deutet darauf hin, dass Moskau und Washington auch in dieser strategischen Region Positionen abstecken.

Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit Überlegungen angestellt, Grönland enger an die USA zu binden. Sollte Washington seinen Einfluss auf Grönland und Kanada ausbauen, hätte dies weitreichende Folgen. Die USA würden ihre arktische Küstenlinie erheblich erweitern und somit neue territoriale Ansprüche geltend machen. Russland hält mit dem Lomonossow-Rücken eine starke strategische Position in der Region und dürfte kaum bereit sein, diese ohne Gegenleistungen aufzugeben.

Diese Entwicklung zeigt, dass es in den aktuellen Verhandlungen nicht nur um die Ukraine geht. Vielmehr zeichnen sich neue geopolitische Linien ab, die langfristige Machtverschiebungen bedeuten.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die wirtschaftliche Dimension der Verhandlungen. Zum ersten Mal wurde in Washington zur Kenntnis genommen, dass die USA durch ihre eigenen Sanktionen gegen Russland bereits über 300 Milliarden Dollar verloren haben. Bisher konzentrierte sich die öffentliche Debatte vor allem auf die Auswirkungen auf die russische Wirtschaft. Nun wird deutlich, dass auch die amerikanische Wirtschaft erhebliche Verluste hinnehmen musste.

Für Trump steht daher nicht allein die Ukraine im Fokus, sondern die wirtschaftliche und finanzielle Lage der USA. Russland hingegen benötigt keine kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolge, sondern will langfristige Sicherheitsgarantien. Auf dieser Basis könnte ein pragmatischer Interessenausgleich entstehen – jedoch ohne europäische Mitsprache.

Europa steht damit vor einer unbequemen Realität: Während Russland und die USA eine neue Balance der Macht aushandeln, bleibt die EU außen vor. In Brüssel wird noch über militärische Eigenständigkeit nachgedacht, während in Riad und Washington längst über die Zukunft der globalen Ordnung verhandelt wird.

Die entscheidende Frage ist nun, ob Europa diese veränderten geopolitischen Realitäten anerkennt oder weiter an überholten Vorstellungen festhält. Die Weltpolitik formt sich neu – und Europa ist nicht mehr Teil der strategischen Entscheidungsprozesse.

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der kommenden Bundestagswahl nominiert. Sie ist stolze Mutter eines dreijährigen Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

