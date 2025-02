Von ELENA FRITZ | Am 25. Januar gab es eine große Demonstration in Bratislava gegen Premierminister Robert Fico, bei denen EU-Fahnen geschwenkt und „Slowakei ist Europa!“ gerufen wurde. Die Teilnehmer forderten Ficos Rücktritt, warfen ihm autoritäre Tendenzen vor und warnten vor einer Annäherung an Moskau. Westliche Medien sprachen von einem Volksaufstand für Demokratie. Doch wer genau hinsah, erkannte ein altbekanntes Muster: Eine Protestbewegung, wohlorganisiert, professionell unterstützt und mit klaren politischen Zielen. Ist die Slowakei das nächste Opfer einer globalistischen Destabilisierungskampagne?

Robert Fico ist kein Politiker, der sich leicht in ein vorgegebenes Raster pressen lässt. Seit seiner Rückkehr an die Macht 2023 führt er einen pragmatischen Kurs, der weder Brüssel noch Washington gefällt. Er stellt die Russland-Sanktionen infrage, warnt vor der unkritischen Unterstützung der Ukraine und fordert eine souveräne Außenpolitik. Ein Tabubruch in der Europäischen Union, die von Mitgliedsstaaten bedingungslose Loyalität erwartet.

Doch der wahre Wendepunkt kam im Dezember 2024. Als die Ukraine überraschend den Gastransit für die Slowakei blockierte, reiste Fico nach Moskau, um Alternativen auszuloten. Ein pragmatischer Schritt, um das eigene Land vor einem Energieengpass zu bewahren. Doch in Brüssel und Washington schrillten die Alarmglocken. Nur wenige Stunden nach seiner Rückkehr begannen die ersten Proteste.

NGOs treiben die Proteste voran

Zufall? Kaum. Denn was in den folgenden Wochen geschah, trug alle Merkmale einer inszenierten Kampagne. Die Proteste in Bratislava wirkten auf den ersten Blick wie eine spontane Erhebung des Volkes gegen eine unpopuläre Regierung. Doch ein genauerer Blick zeigt, dass sie weit mehr als das sind.

Die Organisation der Demonstrationen folgt einem Muster, das bereits in anderen Ländern zu beobachten war, in denen unliebsame Regierungen gestürzt wurden. Nichtregierungsorganisationen mit engen Verbindungen zu globalistischen Netzwerken treiben die Proteste voran. Die Bewegung „Za slušné Slovensko“ erhält Gelder von der Open Society Foundations von George Soros, „Progresívne Slovensko“ wird von westlichen Think Tanks finanziert, und Aktivistengruppen koordinieren sich über Telegram-Kanäle, die auch in früheren Regimewechsel-Szenarien genutzt wurden.

Auch die Medienlandschaft spielt perfekt mit. Während regierungskritische slowakische Zeitungen fast im Minutentakt über die autokratische Bedrohung durch Fico berichten, übernehmen internationale Medien das Narrativ und verstärken es. BBC, CNN und „Die Zeit“ warnen vor der Abkehr der Slowakei von Europa. In Brüssel äußert sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besorgt über die Lage der Demokratie.

Viele ukrainische Flüchtlinge unter den Demonstranten

Doch es ist nicht nur die politische Opposition, die Fico zu Fall bringen will. Neue Geheimdienstberichte zeigen, dass bis zu ein Drittel der Demonstranten aus der Gruppe der ukrainischen Flüchtlinge stammt. Dieselben Gruppen, die Fico für seine harte Haltung gegenüber Kiew kritisieren, marschieren nun Seite an Seite mit der proeuropäischen Opposition durch Bratislava.

Was sich in der Slowakei abspielt, folgt einer bekannten Choreografie. Schon in Georgien, der Ukraine oder Serbien waren ähnliche Muster zu beobachten.

Erstens wird eine Protestbewegung medial aufgebaut und mit westlichen Geldern versorgt. Die Demonstranten werden als Stimme des Volkes dargestellt, während die Regierung als repressiv inszeniert wird. Gleichzeitig nutzt Brüssel wirtschaftlichen Druck, um die Situation weiter anzuheizen.

Welche Richtung wird das Land nehmen?

Dann folgt die Eskalation. Gezielte Provokationen der Protestbewegung führen zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bilder von angeblicher Staatsgewalt gegen friedliche Demonstranten verbreiten sich viral, internationale Organisationen sprechen von Menschenrechtsverletzungen.

Am Ende steht entweder der Sturz der Regierung – oder zumindest ihre vollständige politische Lähmung. Die Farbrevolution hat ihr Ziel erreicht. Die Lage in Bratislava spitzt sich zu. Doch welche Richtung wird das Land nehmen? Drei Szenarien sind denkbar.

Erstens: Der Sturz Ficos. Die Proteste eskalieren weiter, die EU erhöht den Druck, es kommt zu Unruhen oder sogar Neuwahlen. Ein proeuropäisches Übergangsregime ersetzt Fico – mit garantierter Loyalität gegenüber Brüssel.

Zweitens: Fico hält stand. Sollte es ihm gelingen, die Unterstützung seiner Wähler zu mobilisieren, könnte er sich durchsetzen. Die ländliche Bevölkerung und konservative Kräfte stehen hinter ihm. Doch das würde einen langwierigen Machtkampf bedeuten – und anhaltende wirtschaftliche und politische Destabilisierung.

Drittens: Der Kompromiss. Unter dem Druck internationaler Akteure könnte Fico gezwungen werden, Zugeständnisse zu machen. Vielleicht eine mildere Rhetorik gegenüber der EU, eine teilweise Abkehr von Moskau – aber unter fortlaufender Bedrohung durch weitere Proteste.

Fico will Recht auf Souveränität

Die Entwicklungen in der Slowakei zeigen, dass es längst nicht mehr nur um ein einzelnes Land geht. Es geht um das Recht auf Souveränität in einem Europa, das sich immer mehr zu einem zentralistisch gesteuerten Gebilde entwickelt.

Regierungen, die sich dem globalistischen Kurs widersetzen, geraten unter Druck. Wer eine eigenständige Energiepolitik verfolgt oder Brüssel nicht blind folgt, wird zur Zielscheibe politischer und wirtschaftlicher Angriffe. Viktor Orbán in Ungarn, Giorgia Meloni in Italien, Donald Trump in den USA – die Methoden, um unbequeme Politiker loszuwerden, ähneln sich.

Die Slowakei könnte der nächste Dominostein sein, der fällt. Oder aber das Land widersteht dem orchestrierten Umsturz – und setzt damit ein Zeichen für alle, die noch an die Idee nationaler Selbstbestimmung glauben.

Die kommenden Wochen werden entscheiden, welchen Weg Bratislava geht. Und mit ihm vielleicht ganz Europa.

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der kommenden Bundestagswahl nominiert. Sie ist stolze Mutter eines dreijährigen Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

