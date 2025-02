Am Donnerstag stellte der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Jahresbilanz der Bayerischen Grenzpolizei vor: Sichtlich stolz verwies der CSU-Chef auf den angeblich „großen Erfolg“ der Polizeieinheit, die seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 die bayerischen Grenzen schützen soll. Der Haken: Migranten, die das Wörtchen „Asyl“ sagen, reisen dennoch ein! Deutschlandkurier-Reporter Christian Jung berichtet exklusiv von Söders Pressekonferenz am Donnerstag am deutsch-österreichischen Grenzübergang in Oberaudorf (Oberbayern).

Like