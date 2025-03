Von DFENS | Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde am Freitag von US-Präsident Donald Trump und Vize JD Vance auf offener Bühne vor der Presse in den Boden gestampft. So etwas gab es noch nie bei einem Spitzentreffen. Selenskyj kam im Gegensatz zur unterwürfigen Regierung in Deutschland mit seiner unverschämtem Art bei Trump und Vance nicht durch.

Trump sagte Selenskyj im Oval Office, er würde „mit dem Dritten Weltkrieg spielen“. Der Besuch geriet aus den Fugen, nachdem US-Vizepräsident JD Vance Selenskyj scharf angegriffen hatte, weil dieser seine amerikanischen Amtskollegen beleidigt hatte. Der Vizepräsident sagte, es sei „respektlos von Selenskyj, ins Oval Office zu kommen und vor den amerikanischen Medien zu prozessieren“, was einen lautstarken Streit auslöste. „Im Moment gehen Sie herum und zwingen Wehrpflichtige an die Front, weil Sie Personalprobleme haben. Sie sollten dem Präsidenten danken, dass er den Konflikt beenden will“, sagte Vance.

„Waren Sie schon einmal in der Ukraine? Haben Sie die Probleme gesehen, die wir haben?“, fragte Selenskyj und fügte später hinzu: „Sie werden Dinge spüren.“ Vance entgegnete, die Ukraine würde die Amerikaner auf eine „Propagandatour“ mitnehmen, und Trump warnte: „Wir versuchen, ein Problem zu lösen. Sagen Sie uns nicht, was wir fühlen sollen. Sie sind nicht in der Position, uns vorzuschreiben, was wir fühlen sollen. Wir werden uns sehr gut fühlen. Wir werden uns sehr gut und sehr stark fühlen. Sie sind im Moment nicht in einer sehr guten Position und was Sie tun, ist sehr respektlos gegenüber dem Land, diesem Land, das Sie weitaus stärker unterstützt hat, als viele Leute sagen, dass es das sollte.“

„Haben Sie schon einmal Danke gesagt?“, drängte Vance. „Nein! Sie waren im Oktober in Pennsylvania und haben dort Wahlkampf für die Opposition gemacht. Sagen Sie den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Präsidenten, der versucht, Ihr Land zu retten, ein paar Worte der Anerkennung.“

Nachdem Selenskyj Vance vorgeworfen hatte, er würde „laut sprechen“, fiel ihm Trump erneut ins Wort. „Er spricht nicht laut. Ihr Land steckt in großen Schwierigkeiten“, sagte der Präsident und antwortete Selenskyj mit den Worten „Nein, nein, Sie haben viel geredet“, als er versuchte, dazwischenzureden. „Ihr Land steckt in großen Schwierigkeiten. Sie werden nicht gewinnen, Sie werden das nicht gewinnen. Dank uns haben Sie eine verdammt gute Chance, heil herauszukommen.“

Als Selenskyj ihn erneut zu unterbrechen versuchte, reichte es Donald Trump: „Wir haben euch durch diesen dummen Präsidenten (Joe Biden) 350 Milliarden Dollar gegeben. Wir haben euch militärische Ausrüstung gegeben. Wenn ihr unsere militärische Ausrüstung nicht hättet, wäre dieser Krieg in zwei Wochen vorbei gewesen.“ „Sie müssen dankbar sein“, fuhr Trump fort und sagte zu Selenskyj: „Sie haben nicht die Karten in der Hand. Ihre Leute sterben. Ihnen gehen die Soldaten aus. Hören Sie, Ihnen gehen die Soldaten aus und dann sagen Sie uns: ‚Ich will keinen Waffenstillstand.‘“

Trump fügte hinzu: „Das wird ein schwieriger Deal, denn die Einstellungen müssen sich ändern. Entweder Sie machen einen Deal oder wir sind raus, und wenn wir raus sind, werden Sie es allein ausfechten. Ich glaube nicht, dass es schön wird“, schloss Trump, bevor er die Reporter aufforderte zu gehen und sagte: „Ich glaube, es wird großartiges Fernsehen, das kann ich sagen.“

