Von MEINRAD MÜLLER | Der neue Häuptling mit dem goldenen Haar hat gesprochen. Am Freitag entzog US-Präsident Donald Trump seinem Vorgänger Joe Biden die Sicherheitsfreigabe. Damit verliert Biden seinen Zugang zu geheimen Informationen. Eine Entscheidung, die für viele mehr als überfällig war.

Trump begründete den Schritt mit klaren Worten: „Es besteht keine Notwendigkeit, dass Joe Biden weiterhin Zugang zu geheimen Informationen erhält.“ Und er fügte hinzu: „Joe, du bist gefeuert.“ Der Ex-Präsident spielte damit auf Bidens eigene Entscheidung aus dem Jahr 2021 an. Damals hatte Biden Trump den Zugang zu Sicherheitsbriefings verwehrt, ein Bruch mit der Tradition. Jetzt kehrt Trump den Spieß einfach um.

Doch es geht nicht nur um eine politische Retourkutsche. Es geht um nationale Sicherheit. Die Sicherheitsfreigabe ermöglicht den Zugang zu streng geheimen Informationen. In den falschen Händen (und Köpfen) kann das zur Gefahr für das ganze Land werden. Trump verweist auf die jüngsten Berichte über Bidens geistigen Zustand. Der Sonderermittler Robert Hur beschrieb ihn als „wohlmeinenden älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis“. Wer sich nicht erinnern kann, wo er ist oder was er gesagt hat, sollte keinen Einblick in hochsensible Geheimdienstinformationen erhalten.

Trump-Anhänger feiern den Schritt als überfällig. Auf X ist die Freude groß. „Endlich wird gehandelt. Zeit, dass auch Obama und Hillary ihre Freigaben verlieren“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Biden braucht Geheimdienstinfos so dringend wie ein Fisch ein Fahrrad.“ Doch nicht nur in sozialen Medien gibt es Zustimmung. Auch konservative Sicherheitsexperten begrüßen Trumps Entscheidung. „Das ist kein parteipolitischer Schritt. Es geht um Schutzmaßnahmen für das Land“, so ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter.

Nationale Sicherheit steht über politischer Höflichkeit. Wer Amerikas Wohl gefährdet, verliert seine Privilegien. Seine Gegner toben. Doch seine Anhänger wissen: Wenn es hart auf hart kommt, ist er da. Bereit, das Land zu schützen. Bereit, das Richtige zu tun, egal was die Presse sagt.

Meinrad Müller (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

Like