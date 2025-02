Von MANFRED ROUHS | Kaum jemand kämpft in Deutschland so engagiert, so nachhaltig und so erfolgreich gegen Kinderarmut wie Pastor Bernd Siggelkow, der vor 30 Jahren in Berlin-Hellersdorf die „Arche“ gegründet hat. Jetzt hat er einen dramatischen Video-Appell veröffentlicht, dem ich dringend eine millionenfache Verbreitung wünsche – verbunden mit meinem Appell an Sie, liebe Leserin und lieber Leser – zu dieser Verbreitung einen Beitrag zu leisten.

Denn Siggelkow öffnet den Menschen die Augen mit einer unmissverständlichen Ansage aus der Realität an alle multi-kulturellen Traumtänzer in ihrer ideologisch aufgeladenen Scheinwelt:

„Die Grünen fordern gerade den Nachzug von Familienangehörigen, besonders auch für illegale Flüchtlinge. Da kann ich nur vor warnen. Uns steht das Wasser bis zum Hals. Die Zukunft unserer Gesellschaft gerät ins Wanken, wenn wir nicht besser hinschauen. Wir versprechen unseren Kindern ein sicheres Land und eine sichere Zukunft? Dazu werden wir nicht mehr in der Lage sein, wenn wir nicht sofort etwas verändern.“

Selbstverständlich weist Siggelkow keine Migrantenkinder ab, die eine gesunde Mahlzeit benötigen. Jedes siebte Kind in Deutschland lebt in Armut. Die „Arche“ hilft an mittlerweile 32 Standorten überall in Deutschland Kindern und ihren Eltern, über die Runden zu kommen. Anders als manche verantwortungslosen Politiker, die großzügige Versprechungen machen, um sich selbst in Szene zu setzen, ist Siggelkow allerdings klar, dass – wie er es formuliert – ein Krankenhaus mit 50 Betten keine 5000 Patienten aufnehmen kann.

Aus seiner praktischen Erfahrung heraus warnt Siggelkow in seinem Video jetzt sogar vor Obdachlosigkeit. So weit haben wir es gebracht in Deutschland!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und täglich im Internet publiziert. Bitte folgen Sie ihm hier bei X! Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like