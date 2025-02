Eine starke Leistung zeigte AfD-Co-Chef Tino Chrupalla am Mittwoch als Gast in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Nachdem alle Versuche des Moderators im Zusammenspiel mit seinen Kombattanten Gregor Gysi, Nikolaus Blome und Antje Höning gescheitert waren, Chrupalla aufs Glatteis zu führen, zuckte Lanz wie schon in mehreren Sendungen vorher mit Chrupalla als Gast seinen (vermeintlichen) letzten Trumpf: „Björn Höcke“. Lanz forderte Chrupalla auf, sich von Passagen dessen Buches „Nie zweimal in den selben Fluss“ zu distanzieren. Das tat der AfD-Co-Chef in keinster Weise, im Gegenteil: Chrupalla ging – genauso, wie man es in solch einer Situation machen sollte – in die rhetorische Gegenoffensive. Wie er das machte, sehen Sie im aktuellen Youtube-Video von Kolja Barghoorn.

