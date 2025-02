Der Musiker Björn Winter, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Björn Banane“, hat am Freitag beim AfD-Winterfest in Falkensee (Brandenburg) seinen neuen Song „Alice für Deutschland“ vorgestellt. Drei Wochen vor der Bundestagswahl soll das Lied, das in Anlehnung an Michael Wendlers „Sie liebt den DJ“ produziert wurde, für gute Stimmung und Motivation bei den AfD-Wahlkampfveranstaltungen sorgen.

Lars Hünich, Landtagsabgeordneter der AfD in Brandenburg, über die neue Wahlkampfhymne: „Wenn ihr uns einen Riesenerfolg bescheren wollt, dann teilt dieses Video und teilt dieses Lied, weil dann haben wir unter Umständen das große große Glück, dass wir damit in die Charts kommen und damit und damit ärgern wir sie erst richtig.“

Hier der Songtest:

Wir freuen uns schon so auf sie,

wir sind so gespannt wie nie

wir holen unser Land zurück

wir sind unseres Glückes Schmied.

Diesmal wählen die Deutschen schlau

und wir wissen ganz genau

sogar Olaf, Fritz und Robert wählen blau.

Alice für Deutschland, Alice für Deutschland,

denn wir glauben an dich

und wir wissen, dass du es kannst,

bist phänomenal so stark und genial,

bist die beste Wahl.

Sie, sie sieht verdammt gut aus,

sie, sie macht das Beste draus,

sie ist unsere Kanzlerin,

sie kriegt Deutschland wieder hin.

Diesmal wählen die Deutschen schlau

und wir wissen ganz genau

sogar Olaf, Fritz und Robert wählen blau.

Alice für Deutschland, Alice für Deutschland,

denn wir glauben an dich

und wir wissen, dass du es kannst,

bist phänomenal, so stark und genial,

bist die beste Wahl.

Alice für Deutschland, Alice für Deutschland,

denn wir glauben an dich

und wir wissen, dass du es kannst,

bist phänomenal, so stark und genial,

bist die beste Wahl.

