Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat der Neuen Zürcher Zeitung ein ausführliches Interview gegeben. Darin kündigte er ein Treffen mit AfD-Chefin Alice Weidel am 11. und 12. Februar in Budapest an.

„Wir kennen in Ungarn keine Brandmauer, denn eine Brandmauer macht das politische Denken primitiv“, rechtfertigte Orbán das Treffen. Er nehme jede Partei ernst, die Wählerstimmen erhält, erst recht, wenn es laut Umfragen gut und gerne 20 Prozent werden können. „Wenn deren Chefin mit mir sprechen will, warum sollte ich Nein sagen? Wenn Olaf Scholz mich anrufen würde, würde ich ihn auch empfangen. Aber die Gefahr ist nicht akut“, meinte Orbán und lachte.

Es gebe Berührungspunkte zwischen dem Fidesz und der AfD, aber keine Zusammenarbeit. Die deutsche Quarantänepolitik gegenüber dieser Partei weist der ungarische Premier jedoch entschieden zurück. Programmpunkte wie Steuersenkungen, Redimensionierung des Green Deal, Rückkehr zur Nuklearenergie und strikte Migrationspolitik sind Ansätze, die auch Ungarn verfolgt.

„Trump-Tornado“ verändert die Welt

Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus sei für Ungarn von Vorteil, weil das den Druck aus Washington und Brüssel mindere. Der „Trump-Tornado“ habe die Welt binnen zehn Tagen so stark verändert wie sonst in Jahren, noch dazu zu Gunsten Ungarns „Wir waren das Schwarze Schaf des Westens. Nun zeigt sich: Was Trump tut und was wir in den letzten 15 Jahren getan haben, ist die Zukunft.“

Orbán wiederholte seine Kritiken an der EU, die Schwächen in der Wirtschafts- und der Sicherheitspolitik aufweist. Erneut bezeichnete er die Sanktionen gegen Russland als wirkungslos und forderte ein pragmatisches Herangehen. Ungarn könne sich wirtschaftlich nicht ausschließlich auf Europa stützen, man wolle auch die Beziehungen zu China und anderen aufstrebenden Mächten pflegen. Die EU müsse den USA für eine Zusammenarbeit gute Angebote unterbreiten.

Leider sei Europa nicht nur reich, sondern zugleich schwach, die denkbar gefährlichste Kombination. Wirtschaftlich sei der Westen längst nicht mehr dominant, die EU verliere laufend an Boden im globalen Wettbewerb. Sie habe „keine Strategie und keine Führung, was hier passiert, ist peinlich.“ Die Weltwirtschaft gewinne ihre Dynamik im Osten, Ungarn wäre verrückt, nicht daran teilhaben zu wollen.

Der Ministerpräsident riet der EU zu mehr Bescheidenheit, die sich als globaler Akteur aufspiele, aber nicht einmal den Krieg in der Ukraine verhindern oder den Westbalkan integrieren konnte. Für eine starke Außenpolitik der Gemeinschaft bräuchte es eine starke Führungsrolle Deutschlands und Frankreichs, die heute nicht gegeben sei.

(Dieser Artikel ist im Original erschienen in der Budapester Zeitung)

Like