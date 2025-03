Von ELENA FRITZ | Die Ukraine und die USA haben bei Verhandlungen in Dschidda einen 30-tägigen Waffenstillstand im Krieg gegen Russland vorgeschlagen. US-Außenminister Marco Rubio kommentierte trocken: „Der Ball liegt bei Russland.“ Hinter der Geste steckt mehr als ein Friedensversprechen – es ist ein taktischer Schritt in einem Konflikt, der längst seine eigenen Regeln schreibt. Die Ukraine steht unter Druck, Russland im Vorteil, und die USA suchen eine neue Rolle. Was bedeutet das Angebot, und wie wird Moskau reagieren? Eine Analyse der Lage.

Kiew am Limit

Die ukrainischen Streitkräfte sind angeschlagen. Im Kursker Abschnitt hat Kiew seit Beginn der Kämpfe über 66.000 Soldaten verloren – eine Zahl, die nicht nur die Front, sondern auch die Regierung Selenskyj belastet. Die Linien bröckeln, russische Truppen gewinnen Terrain. Ein 30-tägiger Waffenstillstand wäre für die Ukraine eine Atempause: Zeit, um Munition aufzustocken, Truppen zu reorganisieren und Drohnenproduktion hochzufahren. Doch das Angebot kommt nicht aus Stärke. Es ist ein Signal an Donald Trumps neue Administration, dass Kiew bereit ist, sich anzupassen – an eine Politik, die weniger auf Konfrontation, mehr auf Verhandlung setzt.

Die USA haben parallel die Unterstützung wieder aufgenommen: Waffenlieferungen rollen, Geheimdienstdaten fließen. Das zeigt: Trump will den Konflikt nicht eskalieren, aber auch nicht aussteigen. Der Waffenstillstand ist ein Kompromissvorschlag – mit dem Ziel, beide Seiten an den Tisch zu zwingen. Für Kiew ist es eine Chance, für Russland eine Herausforderung.

Moskaus Kalkül



Russland steht vor einer klaren Entscheidung. Die ukrainische Front schwächelt, strategische Ziele wie die vollständige Kontrolle über Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja sind nah. Warum jetzt pausieren? Ein Waffenstillstand würde Kiew die Möglichkeit geben, sich zu erholen – ein Risiko, das Moskau nach den Erfahrungen mit den Minsker Abkommen kennt. Damals nutzte die Ukraine die Ruhe zur Aufrüstung. Putin wird das nicht vergessen haben.

Trotzdem könnte Russland zustimmen – wenn der Preis stimmt. Mögliche Forderungen: ein Stopp westlicher Waffenlieferungen an Kiew, eine Lockerung der Sanktionen oder die Rückgabe der besetzten Teile der Kursk-Region. Besonders Kursk ist ein neuralgischer Punkt: Solange ukrainische Truppen dort stehen, bleibt ein Waffenstillstand für Putin innenpolitisch heikel. Ohne Zugeständnisse wird Moskau das Angebot vermutlich ablehnen – oder die Verhandlungen hinauszögern, bis die Front weitere Fakten schafft.

Washingtons Druckmittel

Falls Russland nein sagt, hat die USA nur begrenzte Optionen. Militärisch ist der Westen bereits stark engagiert – weitere Lieferungen könnten den Krieg verlängern, aber kaum entscheiden. Stattdessen wird Washington auf Sanktionen setzen: schärfere Finanzbeschränkungen, Blockade von Energieexporten, Zugriff auf eingefrorene russische Vermögenswerte. Doch die Wirkung ist fraglich. Europa ist auf russisches Gas angewiesen, die Weltwirtschaft wackelt. Der finanzielle Hebel ist real, aber nicht mehr so scharf wie 2022.

Am Donnerstag spricht Trump mit Putin – ein Gespräch, das den Ton für die nächsten Wochen setzen könnte. Trump will als Vermittler punkten, ohne zu viel zu opfern. Ein Angebot mit Substanz – etwa Sanktionserleichterungen oder ein ukrainischer NATO-Verzicht – könnte Putin locken. Doch die Wahrscheinlichkeit ist gering: Der Westen würde das als Schwäche auslegen, und Trump braucht innenpolitische Erfolge, keine Kontroversen. Wahrscheinlicher ist ein minimalistisches Angebot, das Russland kaum überzeugt. Für Selenskyj wäre ein Scheitern bitter – seine Unterstützung im Westen hängt am seidenen Faden.

30 Tage Waffenstillstand sind ein Balanceakt. Für die Ukraine eine Überlebenshilfe, für Russland ein Risiko, für die USA ein Test. Die Entscheidung liegt bei Moskau, aber die Folgen tragen alle. Lehnt Russland ab, wird der Westen es als Beweis für „Kriegslust“ nutzen – und die Front weiter bluten lassen. Stimmt es zu, ohne Garantien, könnte es in eine Falle laufen. Die nächsten Tage zeigen, wer die besseren Karten hat – und wer sie klüger spielt. Die Verhandlungen zwischen Trump und Putin werden den Kurs setzen. Bis dahin bleibt die Lage offen: ein Krieg, der pausieren könnte, aber nicht enden wird.

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der kommenden Bundestagswahl nominiert. Sie ist stolze Mutter eines Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

Like