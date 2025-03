Mannheim steht gerade in Bezug auf Anschläge zweifach im Fokus. Zum einen fand dort am Montag ein Auto-Anschlag mit zwei Toten und 25 Verletzten statt (PI-NEWS berichtete), der nach derzeitigem Erkenntnisstand die Amokfahrt eines wohl psychisch schwer gestörten Deutschen war. Zum zweiten läuft im Hochsicherheitstrakt von Stuttgart-Stammheim gerade der Prozess gegen den afghanischen Attentäter auf die BPE-Kundgebung vom 31. Mai des vergangenen Jahres in Mannheim, der dabei den Polizisten Rouven Laur tötete und fünf Kundgebungsteilnehmer zum Teil schwer verletzte.

Zu diesem Attentat veröffentlichte der „X“-Kanal „Visegrád24“, der eine Million Follower hat, am 23. Februar einen Beitrag, den bis jetzt beeindruckende 55,5 Millionen Menschen gesehen haben, darunter Elon Musk, der ihn auch teilte. Das Foto mit dem auf den Polizisten Rouven Laur einstechenden afghanischen Attentäter ist ein Screenshot aus dem Livestream des YouTube-Kanals „Augen auf!“, der vom Kameramann Oliver Z. gefilmt wurde. Für Visegrád24 hat dieses Bild eine hohe Symbolkraft für die Situation Deutschlands in Bezug auf die sich rapide verschlechternde Sicherheitslage durch die unkontrollierte Massenzuwanderung in Zusammenhang mit vermeintlichem „Asyl“:

„Dieses Foto aus dem Jahr 2024 ist vielleicht die perfekte visuelle Darstellung Deutschlands: Ein Polizist überwältigte das Opfer eines islamistischen Angriffs, während der Islamist, der von patriotischen Bürgern festgenommen worden war, sich befreite, dem Polizisten in den Rücken stach und ihn tötete.“

Damit will Visegrád24 vermutlich ausdrücken, dass die deutsche Bevölkerung der Bedrohung durch islamistischen Terror geradezu schutzlos ausgeliefert ist. Woran allerdings mit Sicherheit nicht die Polizei, sondern vielmehr die regierende Politik hauptverantwortlich ist, die seit zehn Jahren diese unkontrollierte Massenzuwanderung aus häufig fundamental-islamischen Ländern zulässt und dabei die Gefahren durch die miteingewanderte Ideologie des Politischen Islams völlig ignoriert. Und die rot-grüne Bundesregierung unterstützt diese Zuwanderung auch noch weiterhin tatkräftig.

Der Polizist Rouven Laur, der bei dem Anschlag tragischerweise ums Leben kam, hatte als erster Beamter eingegriffen, aber dabei allerdings nicht ein „Opfer“ der Attacke überwältigt, sondern einen Bürger, der in einer bedauerlichen Fehl-Einschätzung der Situation auf einen Helfer einschlug, der den Afghanen auf dem Boden fixiert hatte. Dadurch kam der Attentäter wieder frei und stürzte sich auf Rouven, stach ihm mit seinem 18 Zentimeter langen Jagdmesser zwei Mal in den Nacken- und Kopfbereich und verletzte ihn dadurch lebensgefährlich. Leider erlag Rouven wenige Tage später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Bürgerbewegung PAX EUROPA empfindet tiefste Trauer um diesen sympathischen und engagierten Polizisten. Das herzliche Beileid gilt seiner Familie für den unersetzlichen Verlust von Sohn und Bruder.

Dieser „X“-Beitrag wurde bisher von über 14.000 Personen geteilt, unter anderen von einem der bedeutendsten Unternehmer der Welt und Berater des US-Präsidenten Donald Trump, Elon Musk, der die grundsätzliche Einschätzung von Visegrád24 bestätigt („so ist es“). Weitere Infos hierzu im Artikel auf der BPE-Homepage.

Like