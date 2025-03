Während die EU und westliche Medien weiterhin die serbische Opposition als „demokratische Kräfte“ feiern, offenbart sich ein völlig anderes Bild: Wie jetzt bekannt wurde, bereitet eine Gruppe aus Oppositionspolitikern und radikalisierten Studenten für diesen Samstag offenbar einen gewaltsamen Umsturz in Serbien vor – mit Bürgerkrieg als bewusstem Ziel.

Laut Medienberichten, die von den großen serbischen Fernsehsendern Pink, Informer, Prva, Studio B und Happy veröffentlicht wurden, hat ein Insider aus dem inneren Zirkel der Verschwörer geheime Tonaufnahmen gemacht. Auf den Mitschnitten sollen die Teilnehmer offen darüber sprechen, wie man die geplante Protestaktion in Belgrad eskalieren lassen will: Ziel sei es, die Regierung durch eine sogenannte „Übergangsregierung“ zu ersetzen.

Von der Blockade zum blutigen Putsch

Die Methode folgt einem altbekannten Drehbuch: Erst Straßenblockaden, dann inszenierte „friedliche Proteste“, und schließlich gezielte Provokationen, die in Chaos und Gewalt münden. Die Organisatoren setzen laut den Aufnahmen gezielt Leute ein, um andere Demonstranten zur Gewalt anzustacheln. Das Ziel: Bilder von Eskalation zu schaffen, die dann westliche Medien und Politiker zur Rechtfertigung von Druck auf die serbische Regierung nutzen können.

Die konspirative Sitzung fand am Mittwoch in Novi Sad in den Räumen der sogenannten „Bewegung der freien Bürger“ (PSG) statt. Mit am Tisch saßen bekannte Gesichter der serbischen Opposition, darunter Mila Pajic, Dejan Bagaric, Mladen Cvijetic, Branislav Dordevic, Marija Vasic, Srdan Duric, Doroteja Antic, Jovan Dražic, Lazar Dinic, Anja Pitulic, Davor Stefanovic und Lado Jovovic. Es sind dieselben Leute, die sich gerne in westlichen Medien als „Kämpfer für Demokratie“ inszenieren.

Ein Beweisstück von Sprengkraft

Die brisanten Mitschnitte, die den Medien übergeben wurden, lassen keinen Zweifel daran, dass hier ein geplanter Staatsstreich vorbereitet wird – mit dem Ziel, die gewählte Regierung Serbiens gewaltsam zu stürzen. Und während westliche Medien und Politiker diese Oppositionskreise weiterhin als „demokratische Bewegung“ verkaufen, zeigt sich hier die ganze Wahrheit: Es geht nicht um Demokratie, sondern um Macht um jeden Preis – notfalls auch auf den Trümmern eines Bürgerkriegs.

Besonders erschreckend: Auf den Aufnahmen soll offen darüber gesprochen werden, wie man durch gezielte Provokationen und Gewalt die Proteste eskalieren will. Eine eigene Gruppe von Aktivisten soll bereitstehen, um die Polizei und andere Demonstranten anzugreifen – in der Hoffnung, dass daraufhin ein landesweites Chaos ausbricht.

Verbindungen ins Ausland?

Die Frage, die sich nun aufdrängt: Wer steckt hinter diesem Plan? Es ist kein Geheimnis, dass viele der beteiligten Gruppierungen Verbindungen zu westlichen NGOs und ausländischen Geldgebern haben. Seit Jahren pumpen EU-nahe Stiftungen und Organisationen Gelder in „zivilgesellschaftliche Projekte“ in Serbien – offiziell zur Förderung von „Demokratie und Menschenrechten“. Doch was hier ans Licht kommt, wirft ein anderes Licht auf diese angeblich gemeinnützigen Aktivitäten.

Kenner der Region sehen darin einen klassischen Versuch von außen gelenkter „Farbrevolutionen“, wie sie bereits in der Ukraine, Georgien oder jüngst in Belarus versucht wurden. Auch dort begannen die Umsturzversuche mit „friedlichen Protesten“, die dann in orchestrierte Gewalt und Regierungsstürze mündeten. Offenbar soll Serbien nun das nächste Ziel sein – ein Land, das sich bislang weigert, sich vollständig dem Diktat aus Brüssel und Washington zu unterwerfen.

Vucic unter Druck – aber kämpferisch

Präsident Aleksandar Vucic hat bereits klargestellt, dass er sich dem Druck nicht beugen wird. In einer ersten Reaktion zeigte er sich schockiert darüber, dass einer der mutmaßlichen Mitverschwörer, Dejan Bagaric, von ihm selbst in der Vergangenheit begnadigt worden war. „Ich werde mich bis zum Ende meines Mandats bei den Bürgern Serbiens entschuldigen“, so Vucic – ein seltener, aber deutlicher Hinweis auf die Dramatik der aktuellen Lage.

Spannend wird sein, wie die EU und die USA auf diese Enthüllungen reagieren werden. Werden sie weiterhin die Opposition in Schutz nehmen – oder endlich anerkennen, dass hier ein Putsch vorbereitet wird? Wer jetzt noch von „friedlichen Demonstranten“ spricht, macht sich mitschuldig an dem, was Serbien bevorstehen könnte: Chaos, Gewalt und möglicherweise ein Bürgerkrieg, der das ganze Land in den Abgrund reißen würde.

