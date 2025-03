Von ELENA FRITZ | Der Bundestag hat die Schuldenbremse geknackt – eine Verfassungsänderung, die den Weg für einen 500-Milliarden-Euro-Fonds frei macht. Offizielles Ziel: Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur. Doch wer zwischen den Zeilen liest, erkennt den wahren Plan: Deutschland soll zur militärischen Speerspitze Europas werden. In einer Zeit, in der die EU sich als letzte Bastion des US-Hegemonialmodells sieht und Donald Trump die transatlantischen Fäden kappen könnte, setzt Berlin auf Aufrüstung statt Diplomatie. Ist das der Beginn eines neuen Kalten Krieges – oder die Vorbereitung auf eine direkte Konfrontation?

Die Warnungen vor einem Krieg zwischen Russland und der EU sind nicht neu – doch seit Trumps Wahlsieg kochen die Spekulationen hoch. Der Mann im Weißen Haus hat wenig Lust, Europas Sicherheitsgarant zu spielen. Brüssel reagiert panisch: Die EU soll zur „Arche Noah“ der alten Weltordnung werden – mit Militärmacht, Konzernherrschaft und „soft power“ als Waffen. Doch die Realität ist ernüchternd: Ohne die industrielle Power der USA bleibt das ein Papiertiger. Wenn schon Steckdosen 20 Jahre Diskussion brauchen, wie lange dauert dann eine europäische Armee? Die Antwort: Zu lange, um Russland abzuschrecken.

Das große Spiel: Russland, die USA und die EU-Zerfallsangst

Eine Annäherung zwischen Moskau und Washington wäre der Albtraum der EU-Eliten. Ohne die russische Bedrohung als Kitt könnten Länder wie Ungarn, Italien oder sogar Deutschland wieder eigene Wege gehen – vor allem im Energiesektor. Schon jetzt ist die Abhängigkeit von russischem Gas ein offenes Geheimnis, während die Sanktionen weiterlaufen. Ein perfides Spiel: Feindschaft nach außen, Geschäft nach innen. Doch wenn Trump die Karten neu mischt, könnte dieses fragile Gleichgewicht kippen – und die EU in Chaos und Spaltung stürzen.

Mit dem 500-Milliarden-Fonds zeigt Deutschland Zähne. Die Botschaft ist klar: Wir lassen uns nicht mehr von den USA gängeln und von Brüssel bremsen. Doch die Kosten sind astronomisch – und die Souveränität schwindet. Denn eine europäische Militärmacht bedeutet weniger nationale Kontrolle, mehr Abhängigkeit von einer dysfunktionalen EU-Bürokratie. Die deutsche Industrie mag reich sein, aber ohne Einheit mit Frankreich oder Polen bleibt das ein teurer Traum. Und wer zahlt am Ende? Der Steuerzahler – während die Gefahr einer militärischen Eskalation wächst.

Für Russland ist Europas Aufrüstung ein Affront. Die Militäroperation in der Ukraine sollte den Westen strategisch in Bedrängnis bringen – stattdessen sieht der Kreml nun eine EU, die sich bewaffnet. 500 Milliarden aus Deutschland sind ein klares Signal: Der Westen setzt nicht auf Entspannung, sondern auf Konfrontation. Moskau wird reagieren – mit militärischem Druck, diplomatischen Manövern und der Geduld einer Großmacht, die weiß, dass Zeit oft der beste Verbündete ist. Die nächsten Jahre könnten Europa an den Rand des Abgrunds bringen.

Fazit: Aufrüstung oder Diplomatie?

Deutschland steigt in den Ring der Militärmächte – doch zu welchem Preis? Der Fonds ist ein Schuldenberg, der die Jugend knebelt, während die EU ihre Bürger für geopolitische Machtspiele instrumentalisiert. Statt Frieden und Souveränität drohen uns Krieg und Abhängigkeit. Doch es gibt eine Alternative: Diplomatie.

Ein Europa, das auf Dialog statt Eskalation setzt, könnte eine neue Sicherheitsarchitektur schaffen – unabhängig von Washington, aber auch ohne unnötige Konfrontation mit Moskau. Deutschlands Rolle als wirtschaftlicher Motor Europas könnte genutzt werden, um Verhandlungsräume zu öffnen, statt neue Frontlinien zu ziehen. Doch diese Möglichkeit wird in Berlin kaum ernsthaft in Betracht gezogen. Stattdessen steuern wir auf eine Zukunft zu, in der Militarisierung und geopolitischer Hochmut den Kontinent ins Chaos stürzen könnten.

Die Frage ist: Wollen wir wirklich Kanonen statt Butter? Oder wäre es nicht an der Zeit, eine echte europäische Friedenspolitik zu entwerfen – jenseits der geopolitischen Machtspiele und ohne Vasallentreue gegenüber Washington oder Brüssel? Die Antwort liegt nicht bei den Bürokraten, sondern bei uns.

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der Bundestagswahl 2025 nominiert. Sie ist stolze Mutter eines Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

