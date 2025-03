Von WOLFGANG HÜBNER | Es gibt auch im konservativen und liberal-rechten Lager immer noch Zeitgenossen, die von einer „politischen Mitte“ reden und damit CDU/CSU und FDP im Sinne haben. Nun, die FDP ist einstweilen mit der roten Wählerkarte vom parlamentarischen Spielfeld verwiesen worden. Doch die unchristliche Union von Merkel und Merzel ist weiter mit von der Partie. Offenbar aber nur mit dem Ziel, ein für alle Mal jede Illusion darüber zu zerstören, der richtige Partner für eine AfD zu sein, die ihre Identität und Glaubwürdigkeit nicht für ein vergiftetes Linsengericht opfert.

Denn was derzeit auf offener politischer Bühne gezeigt wird, ist ein abstoßendes Schauspiel hemmungsloser Gier nach dem Kanzleramt und die Bereitschaft, zu Lasten der jetzigen und künftigen Steuerzahler skrupellos zu korrumpieren bzw. sich korrumpieren zu lassen. Das Angebot von Friedrich Merz und Lars Klingbeil an die Grünen, 50 Milliarden Euro für Klimagedöns locker zu machen, um deren Einverständnis für die Grundgesetzänderungen zu kaufen, ist ein Schlag ins Gesicht des Souveräns, der am 23. Februar in Rekordzahl zur Wahlurne geeilt war.

Doch die Urnen enttäuschter demokratischer Hoffnungen sind längst geleert worden. Intelligenteren Wählern sollte inzwischen bewusst sein: Sie haben nicht den Bundestag gewählt, sondern einen Basar, auf dem um die Beute gefeilscht wird. Und deshalb, kein Zweifel, werden die Grünen ihren Anteil an der Beute noch mit schriftlicher Zusicherung der künftigen Koalition bekommen. Merz und Söder knobeln bestimmt schon eine „Begründung“ dafür aus.

Es gilt festzuhalten: Die Kartellparteien präsentieren sich mit einer Schamlosigkeit, die selbst autoritäre Systeme scheuen. CDU/CSU, SPD und Grüne haben jede Hemmung verloren, sich nackt, hässlich und räuberisch der Wahlbeute zu bemächtigen. Grundgesetz, Ehrlichkeit, staatspolitische Verantwortung – alles nur Pillepalle für die Naiven, Faulen und Dummen im Volk. Im politischen Basar der „Mitte“ vertraut man darauf, dass die Mehrheit der Deutschen genau das ist: politisch faul, naiv und dumm. Welch ein Trauerspiel!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

