Von HARLEY SCHLANGER | In ganz Westeuropa versuchen angstgeplagte Regierungen verzweifelt, eine glaubwürdige Strategie zur „Verteidigung“ der Ukraine zu entwickeln und die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, um einen ihrer Prognose nach zu erwartenden russischen Angriff abzuwehren, falls Selenskyj von Trump gezwungen wird, sich den von Russland diktierten Friedensbedingungen zu unterwerfen. Und das, obwohl es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass Russland seine europäischen Nachbarn angreifen will.

Die tiefere Sorge von „Führern“ wie den Heuchlern Macron und Starmer, die unausgesprochen bleibt, dreht sich nicht um die Verteidigung der Ukraine, sondern darum, wie man sich an das Ende einer 500 Jahre währenden Ära globaler Dominanz durch europäische Kolonialisten anpasst. Sie befürchten, dass ein „multipolares“ Bündnis um die USA und Russland das Ende der transatlantischen Dominanz, der unipolaren Ordnung der Globalisten, in strategischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten bedeutet. Für die Briten ist dies besonders schwierig, da ihre Fähigkeit, die finanzielle Kontrolle durchzusetzen, von der Aufrechterhaltung der „besonderen Beziehung“ zu den USA abhängt. Das Ende dieser Beziehung wird in Schlagzeilen thematisiert, wie etwa einer im ehemals pro-amerikanischen Guardian – oder genauer gesagt der „pro-Biden-Kriegstreiber“-Presse –, die verkündete: „Die USA werden möglicherweise nicht länger als Verbündeter betrachtet“; und in Leitartikeln wie einem, der fragte: „Wie lange haben die Ukraine und Europa Zeit, auf den Verrat der USA zu reagieren?“

Diese Angst spiegelte sich in einem Artikel der Daily Mail wider, in dem diplomatische Quellen in Washington zitiert wurden, denen zufolge Trump gegenüber Großbritannien „kühl geworden“ sei, weil König Charles den amtierenden ukrainischen Präsidenten Selenskyj öffentlich willkommen geheißen habe. Die Mail berichtet, dass Verbündete Trumps sagten, „dass Bilder des Königs mit dem ukrainischen Staatschef ihnen das Gefühl gegeben hätten, die Einladung des Monarchen zu einem Staatsbesuch in Großbritannien sei ‚weniger etwas Besonderes‘.“

Der von Starmer und Macron an den Tag gelegte Geisteszustand wird vom künftigen deutschen Bundeskanzler Merz übertroffen, der sein den Wählern gegebenes Versprechen gebrochen hat, die Schuldenbremse, eine verfassungsmäßige Maßnahme zur Kontrolle der Haushaltsdefizite, beizubehalten. Merz versucht, ein Gesetz durch den Bundestag zu peitschen, das eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 400 Milliarden Euro ermöglicht, bevor die neugewählten Abgeordneten ihre Sitze einnehmen. Da ihm im neuen Parlament die Stimmen fehlen, um die für eine Änderung des Gesetzes zur Erhöhung der Ausgaben erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erreichen – was angesichts der Opposition der Mitglieder der Alternative für Deutschland, die den zweitgrößten Wählerblock im neuen Parlament stellen, gegen den Ukraine-Krieg schwierig wäre –, hofft er, die Stimmen der alten Koalitionsmitglieder von SPD, Grünen und FDP zu bekommen, von denen viele bei der Wahl am 23. Februar abgewählt wurden. Die AfD lehnt diesen Plan von Merz ab, da er einen undemokratischen Trick darstellt, um den Willen der Wähler umzukehren.

Die Bemühungen des gedemütigten Selenskyj, unterstützt von seinen Verbündeten in der Europäischen Union und der NATO, wieder in Trumps Gunst zu kommen, werden diese Woche bei Treffen amerikanischer und ukrainischer Politiker in Saudi-Arabien auf die Probe gestellt. Trump hat seit dem Showdown im Oval Office den Druck auf Selenskyj erhöht, indem er Waffen und finanzielle Hilfe sowie den Austausch geheimdienstlicher Informationen ausgesetzt hat. Ein Sprecher des Präsidenten sagte vor dem Treffen über Selenskyj, man könne nicht sagen „Ich will Frieden“ und gleichzeitig auf dem Recht bestehen, bei allem Kompromisse zu verweigern. Trump provozierte auch eine Reaktion der US-Presse, als er wahrheitsgemäß erklärte, die NATO-Erweiterung habe Russlands spezielle Militäroperation provoziert und die Ukraine habe ein Friedensabkommen abgelehnt, das ihre Unterhändler im März 2022 mit den Russen ausgehandelt hatten. Die Washington Post führte diese Kommentare als Beispiele für Trumps Unehrlichkeit an!

Während man sich um einen Friedensdeal in der Ukraine bemüht, gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Friedensoffensive auf Südwestasien ausweiten könnte. Da die Zukunft des palästinensischen Lebens in Gaza noch immer ungeklärt ist, äußerte sich Trumps Sondergesandter Steve Witkoff positiv über den ägyptischen Wiederaufbauplan für Gaza, der letzte Woche den arabischen Führern in Kairo vorgestellt wurde. Obwohl ein Regierungssprecher wenig begeistert klang, sagte Witkoff, der Plan habe „viele überzeugende Aspekte“ und nannte ihn einen „ersten Schritt in gutem Glauben“. Damit steht die Regierung im Widerspruch zu Premierminister Netanjahu, der den Plan als inakzeptabel verurteilte.

Was die Drohung eines israelischen Angriffs auf den Iran angeht, der wahrscheinlich US-Unterstützung erfordern würde, sagte Trump, er habe einen Brief an Ayatollah Khamenei verfasst, in dem er als Alternative zum Krieg ein neues Atomabkommen vorschlägt. Obwohl nicht klar ist, ob er den Brief abgeschickt hat, hat er durch die öffentliche Erwähnung die Möglichkeit einer friedlichen Lösung dessen ins Spiel gebracht, was Netanjahu als existentielle Bedrohung für Israel bezeichnet hat. Dies wird wahrscheinlich eine entschieden feindselige Reaktion der Neokonservativen in den USA wie John Bolton, des republikanischen Senators Lindsey Graham und Hillary Clinton provozieren, die einen Regimewechsel im Iran gefordert haben.

PI-NEWS-Autor Harley Schlanger ist stellvertretender Vorsitzender des weltweit tätigen Schiller-Instituts, das seit seiner Gründung im Jahr 1984 von den Grundsätzen bestimmt ist, dass nur durch die Überwindung der Ungerechtigkeiten des jetzigen Weltwährungs- und Wirtschaftssystems eine würdige Entwicklung aller Völker dieser Erde – und damit ein dauerhafter Frieden – möglich ist. Schlanger war 20 Jahre lang bis zu Lyndon LaRouches Tod im Jahr 2019 nationaler Sprecher. Seine Videos und Artikel finden sich unter „Programme – Tägliche Harley-Updates“ auf LaRoucheorganization.com.

