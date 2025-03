Von SELBERDENKER | Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts „Policy Matters“ für die einst seriöse ZEIT stimmen 55 Prozent der Deutschen der Aussage zu, „80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollten wir Deutschen einen Schlussstrich unter die Vergangenheit des Nationalsozialismus ziehen“.

Was sagt uns das nun? Oder besser: Was soll uns das sagen? Was uns das sagt, ist eine Sache der Interpretation. Die Einen werden sagen, dass die ewig bösen Deutschen geschichtsvergessen sind und keine Verantwortung mehr für die Verbrechen ihrer Vorfahren übernehmen wollen. In Zeiten einer erfolgreichen AfD, die gerade mit einer beeindruckenden Fraktion in den Bundestag eingezogen ist, passt das gut ins Narrativ derer, die in der AfD die „neuen Nazis“ erkannt haben wollen. Dass die ZEIT gerade jetzt eine solche Frage in die öffentliche Debatte bringt, könnte damit im Zusammenhang stehen.

Während die Einen also eine wachsende braune Gefahr durch solche Umfrageergebnisse und durch die Anbräunung der erfolgreichen AfD an die Wand malen möchten, werden Andere erleichtert sein, dass so viele heute lebende Deutsche ebenfalls keine Lust mehr darauf haben, sich Verbrechen anlasten zu lassen, die vor über 80 Jahren verübt wurden und die sie in keiner Weise verschuldet haben.

Der vergiftete „Schlussstrich“

Umfragen werden nicht zufällig gestartet. Sie haben meistens direkten Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen. Oft werden Umfrageergebnisse mit politischen Zwecken verknüpft. Bei Umfragen kommt es sehr stark auf die Fragestellung an. Die oben zitierte Frage reizt zu der Annahme, dass „80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ die heute lebenden Deutschen dafür nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden sollten. Daraus resultiert wahrscheinlich die hohe Zustimmung. Doch in die Frage wurde das vergiftete Wort „Schlussstrich“ gewoben. „Schlussstrich“ hat etwas von vergessen, künftig ignorieren, als irrelevant betrachten.

Eben darum geht es jedoch gerade nicht und die meisten Leute würden das wohl auch verneinen, wenn sie denn gefragt würden. Sie wurden aber nicht gefragt. Ihnen wurde in einer Suggestivfrage der vergiftete „Schlussstrich“ mit untergejubelt. Differenzierung nicht vorgesehen. Schuldkult oder „Schlussstrich“ standen zur Wahl, beides ist falsch. Die 12 üblen Jahre kann kein „Schlussstrich“ beseitigen. Sie verlieren auch nicht an Relevanz. Doch es ist ebenso falsch, diese 12 Jahre als dauernde moralische Knute gegen die heute lebenden Deutschen zu verwenden, um sie besonders gefügig zu machen.

Worum es wirklich geht

Die Initiatoren der Umfrage und womöglich die meisten Interpretationen des Mainstreams und der Politik dürften aus dem Ergebnis ableiten, dass die Gleichgültigkeit gegenüber den Schrecken des Nationalsozialismus in Deutschland zunimmt und deshalb die von ihnen selbst angebräunte AfD in dieser Zeit so starke Zustimmungswerte erhält. Beides ist jedoch Unsinn. Die Anbräunung ist ihre einzige Masche gegen die oppositionelle AfD. Viele haben deshalb vermutlich Angst, dass diese Masche an Wirkungskraft verliert.

Die meisten heutigen Deutschen wollen weder den Nationalsozialismus vergessen noch wollen sie ihn wiederhaben! Sie wollen nur endlich in Frieden gelassen und nicht länger ausgeplündert werden:

Immer mehr heutige Deutsche haben lediglich die Nase voll davon, dass ihnen alle erdenklichen Zumutungen auf Kosten ihres Eigentums, ihrer Sicherheit, ihrer Kultur, ihrer Lebensqualität und ihrer Freiheit aufgebürdet werden, mit dem Verweis auf die Verbrechen der Nationalsozialisten. Die Deutschen sind nicht naturgegeben besser als andere Menschen auf der Welt, sie sind aber auch nicht naturgegeben schlechter oder böser! Auch wir verbliebenen Deutschen haben gleiches Recht auf Eigentum, Sicherheit, Kultur, Lebensqualität und Freiheit in unserem eigenen Land. Wir haben nur dieses Land. Die AfD ist nicht nationalsozialistisch. Die AfD ist bürgerlich, konservativ, patriotisch, freiheitlich und anti-kollektivistisch. Sie tritt für direkte Demokratie ein. Damit wäre sie den Nationalsozialisten ebenso verhasst wie dem uns heute beherrschenden Parteienkartell in Deutschland. Die AfD wird gewählt, weil immer mehr Bürger den Niedergang Deutschlands erkennen und sich zunehmend resistent gegenüber staatlicher Propaganda erweisen.

Das hat mit dem Nationalsozialismus nichts, aber rein gar nichts zu tun!

Like