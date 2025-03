??? PRlSONER FOR SATIRE LEAKS MESSAGE TO THE WORLD – #FreeShlomo 6 months ago, our friend Aron aka Shlomo was sentenced to pr!son for political satire. Today, he breaks his silence. Inspired by @elonmusk and JD Vance, Shlomo gathered the courage to send us an audio message. pic.twitter.com/WwazxKkWdG — Naomi Seibt (@SeibtNaomi) March 2, 2025

Von SELBERDENKER | Schon seit gut sechs Monaten sitzt der Satiriker, Youtuber und frisch gebackene Familienvater Aron P. wegen „Volksverhetzung“ in einem deutschen Knast ein. Bekannt wurde er unter dem Künstlernamen Shlomo Finkelstein besonders mit seiner deftigen „Vulgären Analyse“ auf Youtube. Er war einer der ersten, der prägnantesten und der politisch inkorrektesten Youtuber in deutscher Sprache.

Seine Islamkritik war schonungslos, aber immer fundiert. Sein Stil musste nicht jedem gefallen. Man kann durchaus der Meinung sein, dass man auch gefährliche Bücher besser lesen sollte, als sie zu vernichten, doch Provokation ist das Wesen von Satire.

Als der linke Journalist Deniz Yücel den Rückgang der Deutschen im eigenen Land als „Völkersterben von seiner schönsten Seite“ bezeichnete, regte sich niemand darüber auf. Wer das nicht so toll fand, musste es zähneknirschend aushalten. Auch das deckt die Meinungsfreiheit. Als Yücel dann später wegen anderer „Meinungsdelikte“ in der Türkei im Knast landete, empörte sich der gesamte deutsche Polit- und Medienbetrieb. Breite Kampagnen und sehr viel Geld wurden mobilisiert. Alle forderten Yücels Freilassung mit dem Argument der Presse- und Meinungsfreiheit. Mit Recht und mit Erfolg!

Yücel kam aus dem Knast, wurde gefeiert, bekam enorme Aufmerksamkeit, Anerkennung und wurde sogar zum Präsidenten des deutschen Pen-Clubs gemacht. Heute sperrt man in Deutschland selbst politisch unliebsame Störenfriede ins Gefängnis – und all die damaligen Streiter für Presse- und Meinungsfreiheit halten dazu ihre heuchlerischen Klappen.

Aron P. ist Familienvater. Er will zu seiner Frau, er will seinen kleinen Sohn aufwachsen sehen. Der herrschende Staatsapparat nimmt ihm diese wichtigen Monate, weil er mit seiner Meinung politisch in Ungnade gefallen ist. Aron P. übte Kritik, er ist kein Verbrecher!

Nun hat sich Aron P. aus dem Gefängnis in englischer Sprache an die Öffentlichkeit gewandt, an die internationale Öffentlichkeit, besonders an das wieder frei gewordene Amerika, weil von den gegenwärtigen Machthabern in Deutschland keine Hilfe zu erwarten ist.

Die bekannte Influencerin Naomi Seibt hat das Video hier bei X kommentiert öffentlich gemacht (Video oben).

Die familienpolitische Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion Niedersachsen, Vanessa Behrendt, bringt die drastische Schieflage auf den Punkt: „Während Vergewaltiger und Messerstecher die deutsche Vollversorgung genießen dürfen, wird ein junger Vater wegen politischer Satire inhaftiert.“

Freiheit für Papa Aron!

