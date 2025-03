Liebe PI-NEWS-Leser, Mitte März wurde dieser Blog Ziel eines massiven DDoS-Angriffs, infolgedessen unsere Seite teilweise zusammenbrach und Aufmacherbilder in den Artikeln tagelang nicht hochgeladen werden konnten. Unsere aktuellen Server, die inzwischen etwas in die Jahre gekommen sind, laufen seitdem am Limit und benötigen dringend eine Frischzellenkur.

Um solchen Attacken in Zukunft standzuhalten, müssen wir PI-News technisch auf ein neues Niveau heben. Dafür brauchen wir ein weit leistungsfähigeres, stabileres und damit auch deutlich teureres System.

Die gute Nachricht: Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Umsetzung – in ca. zwei Wochen soll das neue System stehen. Und das Beste: PI-NEWS wird dadurch nicht nur sicherer, sondern auch viel schneller. Die Ladezeiten werden deutlich kürzer, die Seite läuft blitzschnell – so macht das Lesen dann noch mehr Spaß.

Die Abwehr der Angriffe, der Serverumzug, zusätzliche Softwarelizenzen und Sicherheitsmaßnahmen bedeuten für uns eine erhebliche Investition. PI-NEWS ist seit über 20 Jahren für Sie da – und mit Ihrer Hilfe bleiben wir das auch.

Wie in der Vergangenheit ist Ihre Spende an uns sicher und anonym – jeder einzelne, auch noch so kleine Beitrag hilft!

So können Sie uns unterstützen:

1. Banküberweisung

Empfänger: PI-NEWS

OTP-Bank

IBAN: HU09 1177 5434 4527 0886 0000 0000

BIC: OTPVHUHB

Verwendungszweck: Serverumzug

2. Bitcoin



bc1qqr9d4j56nnfg4l0nsgzcvz6450x39xa8chqx8q

3. Ko-fi (Kleinspende)

https://ko-fi.com/pinews

