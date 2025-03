Von ELENA FRITZ | Ein Bericht der Financial Times von Sonntag sorgt für Diskussionen: Pläne zur Wiederbelebung von Nord Stream 2 werden erörtert – mit Beteiligung der USA und einem Vertrauten Wladimir Putins. Matthias Warnig, ehemaliger Stasi-Offizier und bis 2023 Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG unter Gazprom, steht im Fokus. Ziel sei es, über US-Geschäftsleute Kontakt zu Donald Trumps Team aufzunehmen, um den Ukraine-Krieg zu beenden und die Energielieferungen nach Europa wieder anzukurbeln. Noch bleibt es bei Gesprächen, doch die geopolitischen Dimensionen sind nicht zu übersehen.

Warnig, mit Wurzeln in der DDR und engen Kreml-Verbindungen, wird als treibende Kraft genannt. Die Financial Times berichtet von inoffiziellen Verhandlungen mit Trumps Umfeld: Frieden in der Ukraine gegen Gaslieferungen – mit Vorteilen für die USA. Warnig bestreitet jede Rolle und verweist auf seine Sanktionslage. Seine Vergangenheit als Akteur an der Schnittstelle von Ost und West macht ihn jedoch zu einem plausiblen Kandidaten für solche Gespräche, die Spannungen ebenso schüren wie Chancen eröffnen könnten.

Trump und die USA: Energie als strategisches Werkzeug

In Trumps Team wird Nord Stream 2 als potenzieller Hebel betrachtet – nicht nur für Gas, sondern für Einfluss auf Europa und Russland. Investoren wie Stephen Lynch zeigen Interesse und ein US-Beamter spricht von einer Chance, „Russlands Verlässlichkeit wiederherzustellen“. Die Financial Times deutet dies als Zeichen einer Annäherung an Moskau und stilisiert Trump dabei fast als Verräter westlicher Werte – ein Narrativ, das an die Polarisierung der Wahl 2024 erinnert. Doch es geht weniger um Verrat als um Pragmatismus: Sanktionen könnten gelockert werden, um geopolitische Vorteile zu sichern.

Im März 2025 sondieren CDU und SPD in Deutschland eine mögliche Koalition, nachdem die Ampel zerfallen ist. Friedrich Merz, potenzieller Kanzler, steht vor unklaren Herausforderungen – ob er von den Nord-Stream-2-Gesprächen weiß, ist ungewiss. Seine Linie betont wirtschaftliche Stärke und Distanz zu Russland, doch die SPD könnte andere Prioritäten setzen. Ohne klare Informationen bleibt Berlin reaktiv statt gestaltend – ein Zustand, der die deutsche Position schwächt, während Großmächte wie die USA und Russland die Fäden ziehen könnten.

Europa: Zwischen Abhängigkeit und Autonomie

Die EU verfolgt die Entwicklungen mit Besorgnis. Nach der Abkehr von russischem Gas seit 2022 droht nun eine neue Dynamik – nicht allein durch Washingtons Spiel, sondern durch das Zusammenwirken von Großmächten. Ein EU-Diplomat warnt anonym: „Wir könnten zwischen den Interessen der USA und Russlands zerrieben werden.“ Deutschland, gezeichnet von der Nord Stream 1-Sprengung, steht vor einem Balanceakt: Energiekooperationen könnten Stabilität bringen, doch der Preis wäre eine Erosion der eigenen Handlungsfähigkeit.

Die Gespräche über Nord Stream 2 spiegeln eine Welt im Wandel. Trump verfolgt pragmatische Ziele, Putin nutzt bewährte Netzwerke, und Europa sucht seinen Platz. Die Financial Times mag Trump als Abweichler darstellen, doch das eigentliche Drama liegt im Ringen der Großmächte. Sollten die Pläne Form annehmen, könnte die Ukraine zur Verhandlungsmasse werden, während die EU an Gewicht verliert. Für Deutschland wäre es eine Zerreißprobe zwischen Kooperation und Eigenständigkeit – ohne dass Berlin bisher die Initiative ergreift.

Ausblick: Ein offenes Spielfeld

Nord Stream 2 ist noch kein Faktum, aber die Gespräche zeichnen Konturen einer neuen Ordnung. Es geht um Energie, Einfluss und die Frage, wer die Spielregeln bestimmt. Trump und Putin könnten eine Achse schmieden, während Deutschland und die EU zwischen Anpassung und Widerstand schwanken.

Die Entwicklung zeigt: Geopolitik ist ein Machtspiel, in dem Werte oft nur Kulisse sind – und die nächsten Schritte könnten die Welt nachhaltig prägen.

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der kommenden Bundestagswahl nominiert. Sie ist stolze Mutter eines dreijährigen Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

