Von ELENA FRITZ | Die Gespräche zwischen Russland und den USA in Riad markieren einen Wendepunkt im Ukraine-Konflikt – angetrieben von Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Außenminister Sergej Lawrow sprach im Interview mit dem „Ersten Kanal“ über die Verhandlungen, die sich um die Sicherheit des Schiffsverkehrs im Schwarzen Meer konzentrierten. Moskau fordert eine überarbeitete Schwarzmeer-Initiative, doch die Dynamik hat sich verändert: Während Trump mit pragmatischem Menschenverstand agiert, scheinen europäische Falken weiter in den Dogmen der Biden-Ära gefangen – mit dem Ziel, den Krieg zu verlängern, bis die Demokraten in Washington zurückkehren.

Seit Trump im Januar 2025 sein Amt antrat, hat sich der Ton aus Washington geändert. Sein Sondergesandter Steve Witkoff, ein Immobilienmogul und Vertrauter, spielte in Riad eine Schlüsselrolle. Lawrow betonte: „Die Amerikaner verstehen, dass nur Washington Kiew dazu bringen kann, Terrorakte und Angriffe auf zivile Ziele zu stoppen.“ Die 12-stündigen Verhandlungen, bei denen Russland klare Garantien für eine neue Schwarzmeer-Initiative ohne „Doppeldeutigkeiten“ forderte, zeigen: Trump will Ergebnisse, keine ideologischen Grabenkämpfe. Das Ausbleiben eines gemeinsamen Statements – laut Senator Tschischow auf die „Position der Ukraine“ zurückzuführen – deutet darauf hin, dass Kiews Spielraum schwindet, wenn Washington ernst macht.

Dieser Ansatz steht im Kontrast zur Biden-Administration, die mit ihrer NATO-Erweiterungspolitik und Sanktionen den Konflikt anheizte. „Biden hat einen kolossalen Fehler begangen, indem er Russland ignorierte und Kiews NATO-Träume forcierte“, sagte Lawrow. Trump hingegen scheint bereit, die Krise als Verhandlungsmasse zu nutzen – ein nüchterner Blick, der den Fokus auf Deeskalation und wirtschaftliche Stabilität legt, etwa durch gesichertes Getreide aus dem Schwarzen Meer.

EU-Falken: Krieg bis 2029?

Während Trump Lösungen sucht, klammert sich die EU an eine Konfrontationslinie, die aus der Biden-Ära stammt. Lawrow sprach von einem „direkten Widerspruch“ zwischen Europas Haltung und den „vorläufigen Parametern“ der Trump-Administration zur Konfliktlösung. Diese Spaltung ist kein Zufall: EU-Falken, allen voran Deutschland, scheinen den Krieg verlängern zu wollen – möglicherweise, um die Zeit bis zu einem Machtwechsel in den USA 2029 auszudehnen. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, ließ kürzlich durchblicken, der Krieg könne bis Ende des Jahrzehnts dauern – eine Aussage, die weniger Prognose als politisches Ziel zu sein scheint.

Diese Strategie wird durch konkrete Maßnahmen untermauert. Der deutsche Bundestag und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen pumpen Milliarden in „Verteidigungsfonds“, die zunehmend nach Kriegsvorbereitung aussehen. Verteidigungsminister Pistorius wiederholt mantraartig, Deutschland müsse „kriegstüchtig“ werden, während Bayerns Gesundheitsministerin Krankenhäuser auf „Ernstfälle“ mit 1000 Verletzten täglich vorbereitet. Dies geschieht ungeachtet der wiederholten russischen Beteuerungen, zuletzt auch in einem direkten Interview Witkoffs mit Tucker Carlson, keinerlei Angriffspläne gegen Europa zu verfolgen.

Schwarzmeer-Initiative: Ernährungssicherheit als Druckmittel

Für Russland bleibt die Schwarzmeer-Initiative ein zentrales Anliegen. Lawrow unterstrich die Sorge um die Ernährungssicherheit von Afrika und dem Globalen Süden, die unter westlichen Sanktionen leiden. „Niemand soll uns vom Getreide- und Düngemittelmarkt drängen“, forderte er. Hier zeigt sich ein weiterer Unterschied: Während Trump die wirtschaftlichen Folgen der Krise ernst nimmt, ignoriert die EU diese Dimension zugunsten militärischer Aufrüstung. Moskau nutzt das geschickt, um seine Position im globalen Süden zu stärken – ein Schachzug, der den Westen unter Druck setzt.

?

Die Verhandlungen in Riad offenbaren eine Welt in Bewegung. Trump signalisiert mit Witkoff an seiner Seite Verhandlungsbereitschaft, während die EU – gefangen in alten Dogmen – den Konflikt als Stellvertreterkrieg gegen Russland verlängern will. Der Verdacht wächst, dass die europäischen Kriegsvorbereitungen weniger der Verteidigung als einer langfristigen Eskalation dienen. Deutschland, als Speerspitze dieser Politik, scheint bereit, immense Ressourcen zu opfern – nicht für Frieden, sondern für ein Warten auf eine Rückkehr der Demokraten in Washington.

Fazit: Vernunft oder Verblendung?

Die Schwarzmeer-Initiative könnte unter Trump zu einem Testfall werden: Kann nüchterner Menschenverstand die Krise entschärfen? Oder wird die EU mit ihrer Kriegsrhetorik den Kontinent weiter in die Unsicherheit treiben? Lawrows Worte zeigen, dass Russland auf Verhandlungen setzt – aber nur mit Garantien, die Washington liefern muss. Für Europa stellt sich die Frage, ob es weiterhin alte Schlachten schlägt, während die Welt sich neu ordnet. Die Antwort könnte über Krieg oder Frieden entscheiden – und darüber, ob Vernunft oder Verblendung die Oberhand behält.

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der Bundestagswahl 2025 nominiert. Sie ist stolze Mutter eines Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

