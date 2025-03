Von WOLFGANG HÜBNER | 83 Prozent Wahlbeteiligung, 100 Prozent Betrug an Deutschlands Zukunft – das ist das reale Ergebnis der Bundestagswahlen vor einigen Tagen. Und es sind zwei CDU-Politiker, die sich bei den geplanten Schuldenorgien in Berlin und Brüssel besonders hervortun: Denn sowohl Friedrich Merz als auch Ursula von der Leyen betreiben die größte Enteignungsaktion der Deutschen und Europäer zugunsten der Rüstungsindustrie samt deren Aktionären wie auch zum profitablen Nutzen der Kapitalbesitzer, zu denen das CDU-Duo übrigens selbstverständlich gehört.

Da man für dieses politische Verbrechen aber noch einen Komplizen braucht, darf auch der größte Verlierer der Wahl von dem Raubzug gegen das Volk profitierten. Denn nicht nur soll die Militarisierung vorangetrieben werden, damit Roderich Kiesewetter (auch CDU) seinen „Barbarossa 2.0“-Feldzug gen Russland doch noch irgendwann gewinnen kann. Auch die SPD soll ihre unverzichtbaren Antifa- und Spitzelorganisationen plus NGOs weiter auskömmlich finanzieren dürfen.

Dazu soll es ein 900 Milliarden-„Sondervermögen“ geben, mit dem praktischerweise die allen Linken lästige Schuldenbremse endgültig aus dem Weg geräumt werden kann. Damit können die SPD-Wahlverlierer mehr erreichen, als wenn sie die Wahl gewonnen hätten und CDU/CSU samt Medien heuchlerisch Sturm gegen einen Wegfall der ohnehin längst ausgeleierten Bremse gelaufen wären. Der Wille des Wählers, im Parteienstaat Deutschland ohnehin verachtet, wird von der künftigen Koalition geradezu mit Genuss in die Tonne getreten.

Da will die Kriegstreiberin an der EU-Spitze nicht zurückstehen: Gigantische Summen sollen an den Kapitalmärkten eingesammelt werden, um die EU-Staaten, meist hochverschuldet, mit Panzern, Raketen und Drohnen zu versorgen. Wie in Berlin wird auch in Brüssel das alles mit der Lüge von der „russischen Gefahr“ begründet, neuerdings auch mit dem „Verrat“ in Washington. Europa, von unzähligen Kriegen und zwei Weltkriegen nicht klüger oder friedlicher geworden, geht aufs Ganze. Karthago lässt grüßen.

Der Wahnsinn der deutschen und europäischen Negativeliten kann nur noch vom Widerstand der Völker gestoppt und mit der Einweisung der Verantwortlichen in geschlossene psychiatrische Abteilungen unter Kontrolle gebracht werden. Was Deutschland betrifft, ist auf parlamentarischem Wege ehrenvoller Protest, aber keine Wende mehr möglich. Die Kalkulation von Merz und seinem Antifa-Partner Lars Klingbeil ist so simpel wie zynisch: Lebe jetzt, bezahle später!

Das Kreditgelage von Union und SPD wird nachhaltige Folgen haben, nämlich die lebenslange Gefangenschaft der nachkommenden Generationen im Schuldenknast der Zukunft. Falls die AfD jemals an die Regierung kommt, wird sie diese Gefangenschaft nur teilen können. Auch das haben Merz und Klingbeil gut bedacht.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like