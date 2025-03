Von RAINER K. KÄMPF | Während im Februar das Land im Wahlkampffieber lag, quartierten sich in Brandenburg, im beschaulichen Schloss Diedersdorf südlich von Berlin, illustre Gäste ein.

Das internationale Bataillon der 12. Spezialbrigade „Asow“ hielt Hof. Offiziell begründet wurde der Aufenthalt damit, dass Unterstützer gesucht würden.

An dieser Stelle sollten sämtliche Alarmglocken schrillen. Was ist da los in Brandenburg?

Während Vertreter der AfD, die kurz und bündig die Meinung äußern, man solle so viel wie möglich für das Land tun, vor Gericht gezerrt werden, geben die Diedersdorfer Gäste ein Interview, bei dem offen und stolz die Wolfsangel präsentiert wird, das Wappen der SS-Panzerdivision „Das Reich“.

Als Florian Warweg von den „NachDenkSeiten“ bei der Bundespressekonferenz am 26. Februar um Aufklärung bat, verweigerten Vertreter der Bundesregierung die Auskunft:

Verantwortlich wollte niemand sein. Keiner konnte sagen, warum die Truppe hier ist und auf wessen Einladung sich Asow-Militärs in Deutschland aufhalten. Offensichtlich landete der Schwarze Peter bei der Brandenburger Regierung in Potsdam.

Stellen wir die Frage an Woidke und Co. Was ist los in Brandenburg? Wer verantwortet, dass Asow in Brandenburg rekrutiert?

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

