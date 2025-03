Von WOLFGANG HÜBNER | Die Historiker mögen sich noch lange streiten, warum die Weimarer Republik mit katastrophalen Folgen 1933 gescheitert ist. Doch schon in wenigen Wochen könnte es möglich sein zu wissen, was den unaufhaltsamen Niedergang des „Brandmauer“-Parteienkartells der Berliner Republik den letzten Stoß in den Abgrund geben wird. Nämlich dann, wenn das Grundgesetz einmal mehr und diesmal einmal zu viel deshalb verändert wird, um einen politischen Betrüger zum Kanzler zu machen und um eine Koalition der Verlierer zu installieren, deren Programm sinnlose Militarisierung und Zukunftsvernichtung durch Überschuldung ist.

Verhindern können die Zweidrittelmehrheit im Bundestag dafür allerdings nur genau jene Grünen, die Teil des Parteienkartells und Gegner der sogenannten „Schuldengrenze“ sind. Das weiß auch der Wahlbetrüger Friedrich Merz, der deshalb auf Kosten der Steuerzahler die Zustimmung der Grünen mit allerlei Lockangeboten kaufen will. Sollte das im ersten Anlauf mit der alten Bundestagszusammensetzung nicht gelingen, wird Merz gewiss auch noch der Linkspartei ein unmoralisches Angebot machen, um die notwendigen Stimmen zu bekommen.

Merz muss Proteste und Widerstand aus CDU und CSU gegen sein Vorgehen nicht fürchten: Denn fällt er, fällt auch die Union. Mit ihrem „Brandmauer“-Wahn hat sie sich an einen Hasardeur gefesselt, der um jeden Preis dahin kommen will, woran ihn viele Jahre Angela Merkel gehindert hat. In seinem pathologischen Ehrgeiz ist aber Merz dabei, die Demokratie in Deutschland nicht nur unglaubwürdig zu machen, sondern ihr sogar unheilbare Wunden zuzufügen. Wie will dieser Politiker noch einmal die Verfassungstreue der AfD in Frage stellen, ohne Hohngelächter zu ernten?

Und wie wollen CDU und CSU in Bundesländern und Kommunen um Wähler werben mit einem Bundeskanzler aus ihren Reihen, der nach der Wahl am 23. Februar sein Wort so schnell und radikal gebrochen hat wie noch keiner vor ihm? Es geht allerdings nicht nur um Merz. Nie könnte er diese geradezu kriminellen politischen Winkelzüge betreiben gegen die Korrektivkraft auch nur einigermaßen kritischer Massenmedien und gesellschaftlicher Institutionen. Aber dort, wo immer wieder die „freiheitliche Demokratie“ und „regelbasierte Werte“ beschworen werden, ist außer Grummeln und Maulen nichts zu hören.

Dagegen ist nach wie vor zehnmal eher eine bunte Großkundgebung gegen die AfD und ihre zehn Millionen Wähler zu erwarten als eine kleine Straßendemonstration, die den blindwütigen Amoklauf des Parteienkartells gegen Geist und Würde der parlamentarischen Demokratie anprangert. Denn die subventionierte Antifa und „Omas gegen rechts“ stehen stets bereit, jeden Teilnehmer als „Nazi“ einzuschüchtern und zu bedrohen.

Doch der gewaltbereite Mob des Parteienkartells und dessen Politiker und Nutznießer selbst sollten sich nicht täuschen: Wird Merz unter den sich abzeichnenden Umständen Bundeskanzler, gibt es hierzulande nur noch die AfD als einzige bürgerliche Partei für Deutsche, die ihre Demokratie weder opfern noch verkaufen wollen. Wer Wehrwille von unserem Volk fordert, darf nicht mit Lug und Trug an seine politische Spitze gelangt sein. Friedrich Merz und auch die Kartellparteien sind folglich dazu ungeeignet.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

