Von MEINRAD MÜLLER | Das Sondierungsergebnis liegt vor. Wäre es Werbung für ein Restaurant, die Gäste kämen erst gar nicht. Doch wir, das Wahlvolk, werden künftig abgefüttert und zwangsernährt wie eine Stopfgans. Was hier „angerührt“ wurde, ist ungenießbar.

Dreieinhalb Jahre lang rührte die SPD mit an der giftigen Götterspeise, die uns allen im Halse stecken blieb. Die Ampel-Koalition mit ihren offenen Grenzen und wirtschaftlichem Kahlschlag steckt uns in den Knochen. Doch statt Reue oder Einsicht zeigt die SPD eine Dreistigkeit, die selbst hartgesottene Beobachter sprachlos macht: Hand in Hand mit einer am Halfter zahm gemachten CDU geht es munter weiter, als wäre nichts gewesen.

Kröten schlucken leicht gemacht

Kein Wort der Entschuldigung, kein Eingeständnis der katastrophalen Fehler seit 2021, stattdessen ein neues Machwerk, das Dokument „Sondierungen_SPD_Union.pdf“, das als Grundlage für Koalitionsverhandlungen dienen soll, liegt zum Download bereit. Für AfD-Wähler ein Dokument, bei dem einem die Haare zu Berge stehen und Tabletten gegen Übelkeit griffbereit liegen sollten.

Wer sich die Mühe macht, dieses Papier Zeile für Zeile zu lesen, erkennt schnell: Hier wird dem konservativen Volk der Stinkefinger gezeigt. Die SPD, die seit 2021 mit Grünen und FDP das Land an den Abgrund manövriert hat, tut nun so, als hätte sie mit all dem nichts zu tun. Wirtschaftliche Misere, weltpolitische Unsicherheit, überforderte Infrastruktur, alles Probleme, die unter der Ampel mit SPD-Beteiligung eskaliert sind. Und jetzt will man uns weismachen, dass genau diese Leute die Lösung bringen. Ein Hohn!

Migration: „Weltoffen“ bis zum bitteren Ende

Das Dokument preist Deutschland als „weltoffenes Land“, das „einwanderungsfreundlich“ bleiben soll (Seite 8, Zeilen 284-287). Qualifizierte Einwanderung wird gefeiert, während man die irreguläre Migration „wirksam zurückdrängen“ will, ein Widerspruch, der AfD-Wählern sauer aufstößt. Zurückweisungen an Grenzen (Seite 8, Zeile 293) und eine „Rückführungsoffensive“ (Seite 9, Zeile 309) klingen nach Zugeständnissen, doch wer glaubt, dass SPD und CDU hier ernst machen, hat die letzten Jahre verschlafen. Die AfD fordert seit jeher geschlossene Grenzen und konsequente Abschiebung, keine halben Sachen wie Bezahlkarten oder die Aussetzung des Familiennachzugs (Seite 9, Zeile 306), die nur Kosmetik sind. Für AfD-Anhänger ist klar: Das ist kein Kurswechsel, sondern eine Fortsetzung der verheerenden Merkel-Ära unter Rot-Schwarz.

Finanziell wird es nicht besser: Ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro (Seite 2, Zeile 59) soll in Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz gepumpt werden, finanziert mit Schulden, die unsere Kinder zahlen dürfen. Dazu eine gelockerte Schuldenbremse (Seite 2, Zeile 67) und weitere Ukraine-Hilfen (Seite 1, Zeile 22). AfD-Wähler sehen rot: Statt Steuergelder für deutsche Interessen einzusetzen, wird weiterhin in ausländische Konflikte und grüne Fantasien investiert. Das ist keine „Stabilität und Aufbruch“ (Seite 1, Zeile 6), sondern blanker Wahnsinn!

Habecks Geist schwebt über Klimawahn und Wirtschaftsabbau

Die Klimaziele (Seite 4, Zeilen 123-127) und der Ausbau erneuerbarer Energien (Seite 3, Zeilen 111-114) sind für AfD-Anhänger der Beweis: Die GroKo führt die wirtschaftsfeindliche Ampel-Politik fort. CO2-Neutralität und Wasserstoff-Träume (Seite 4, Zeile 119) sollen die Industrie knebeln, während ein Industriestrompreis (Seite 3, Zeile 96) nur ein Pflaster auf die Wunde ist, die SPD und Co. selbst geschlagen haben. Die AfD will Arbeitsplätze retten, nicht ideologische Experimente finanzieren.

Dieses Sondierungspapier ist eine Ohrfeige für alle, die auf einen echten Neustart gehofft haben. SPD und CDU/CSU kochen weiter denselben Brei, der uns schon unter der Ampel vergiftet hat, nur mit etwas mehr schwarzem Pfeffer. Für AfD-Wähler ist klar: Hier wird nicht regiert, sondern verwaltet, verraten und verspielt. Wer Deutschland retten will, findet in diesem Dokument nur eines: den Beweis, dass das Establishment keine Antworten hat.

Meinrad Müller (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

