Von WOLFGANG HÜBNER | Der erstmalige Umfragegleichstand zwischen CDU/CSU und AfD (beide 24 Prozent, PI-NEWS berichtete) ist eindeutig das Ergebnis der Lügenpolitik von Friedrich Merz, Markus Söder und ihren Wählertäuschungsmaschinerien. Diese Tendenz wird, wenngleich auch das nicht mehr sicher ist, eine Verzweiflungskoalition zwischen Union und SPD zur Folge haben, in der die Sozialdemokraten Woche um Woche zwar nicht besser in den Umfragen dastehen, aber wegen der massiven Unionsverluste auch nicht mehr so weit hinter CDU/CSU rangieren wie noch bei der Wahl Ende Februar.

Für das Parteienkartell unter Einschluss der Grünen wird diese Entwicklung immer bedrohlicher. Denn nur AfD und die Linkspartei steigern ihre Anteile bei der Wählergunst. Doch Merz wie Söder sind und bleiben Gefangene ihrer von SPD, Grünen und den hochsubventionierten Gesinnungskontrolleuren der „Zivilgesellschaft“ streng bewachten „Brandmauer“. Zur Ablenkung von der deutschen Misere mobilisieren die Systemmedien geradezu tollwütig Hass und Hetze gegen Donald Trump und Wladimir Putin, also die Präsidenten der für Deutschlands Schicksal wichtigsten Mächte.

Und sicherlich werden noch alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die AfD nach der französischen oder rumänischen Methode auszuschalten. Am Bundesverfassungsgericht der Parteibuchjuristen wird das nicht scheitern. Zu scheitern droht allerdings die Restdemokratie in Deutschland. Denn die anmaßende „UnsereDemokratie“ des Kartells verliert ihre Grundlage im Volk. Gutgehen kann das nicht.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

