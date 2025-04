Berlin bebt. Die neuen Umfragewerte versetzen die Altparteien und deren Medien in helle Panik. Die AfD kann nun die Früchte ihrer guten und skandalfreien Arbeit der vergangenen Zeit ernten. Noch sind es „nur“ Umfrageergebnisse, doch im nächsten Jahr stehen fünf Landtagswahlen an und auch auf Bundesebene können jederzeit Neuwahlen anstehen. Jetzt geht Alice Weidel und die AfD mit einer Kampfansage in die Offensive. Der Bestsellerautor Stefan Schubert („Der geheime Krieg gegen Deutschland“) analysiert auf seinem YouTube-Kanal die neuesten Entwicklungen und regt dazu einen Zehn-Punkte-Sofortplan der AfD an.

