Die Bürgerbewegung PAX EUROPA veranstaltet an diesem Samstag von 14 bis 17 Uhr am Breslauer Platz in Köln eine Mahnwache im Gedenken an die Opfer des Politischen Islams.

Viele Messerattacken, Terroranschläge und auch Vergewaltigungen, die immer häufiger in Deutschland geschehen, sind auf die Ideologie des radikalisierten Politischen Islams zurückzuführen. Darauf macht die BPE mit dieser Mahnwache aufmerksam.

Der Livestream kommt von „PatriotOnTour“ und die anwesenden Redner Stefanie, Nadia, Bastian und Robin werden Erläuterungen für die Kamera geben und Gespräche mit Passanten führen.

Zusätzlich kommentiert die Streamerin Jenny wie gewohnt versiert und unterhaltsam das Geschehen, so dass die drei Stunden sicher abwechslungsreich werden dürften.

