Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Brüssel, die Hauptstadt Belgiens und der Sitz des EU-Parlaments, befindet sich mitten im Transformationsprozess in eine islamische Stadt. Epoch Times stellt die berechtigte Frage, ob Brüssel noch die Hauptstadt von Europa oder von „Eurabia“ ist.

Von den 1,2 Millionen Einwohnern sind bereits fast ein Drittel Moslems.

Mehr als 200 Organisationen beziehen sich in Brüssel auf den Islam. Damit sind sie nach dem Fußball die mobilisierendste organisierte Realität und zahlreicher als die politischen Parteien, die Gewerkschaften und die katholische Kirche.

Global watch analysis sieht Brüssel als „europäische Hauptstadt der Muslimbrüder“.

Mitte der 1970er-Jahre gab es in Brüssel nur sechs Moscheen und Koranschulen, Anfang der 1980er-Jahre waren es 38, heute sind es ganze 80.

Olivier Servais, Soziologe an der Universität Leuven bei Brüssel, schätzt, dass aufgrund ihrer hohen Geburtenrate die Anhänger des Islam in 15 bis 20 Jahren die Mehrheit bilden dürften.

Genauso bewertet das die französische Zeitung Le Figaro:

„In zwanzig Jahren wird die europäische Hauptstadt muslimisch sein“.

Der Präsident des Islamischen Kulturzentrums von Belgien erklärt auf die Frage, wo wir in 50 Jahren sein werden, ganz unverblümt:

„Ganz Europa wird – inshallah – muslimisch sein. Also zeugt Kinder!“

Seit 2001 ist Mohammed bereits der beliebteste Name bei Babys in Brüssel. In anderen Städten Belgiens sieht es nicht anders aus. Und Deutschland zieht nach..

PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef Strauß-Tochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine fundamentale Kritik am Politischen Islam muss er seit 2013 in vielen Prozessen vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:HU70117753795954288500000000, BIC:OTPVHUHB.

