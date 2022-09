Von MANFRED ROUHS | Die Berliner Polizei sieht sich wieder einmal Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Diesmal kursiert dazu im Internet ein Handy-Video, das während der Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen Syrer entstand. Im Mittelpunkt der gutmenschlichen Empörung steht ein Dialog zwischen einem der beteiligten Beamten und der Ehefrau des Festzunehmenden.

Die ist mit der Anwesenheit der Polizisten in ihrer Wohnung nicht einverstanden, wird gegen einen der Beamten handgreiflich und fordert ihn zum Verlassen der Wohnung auf mit dem Hinweis: „Das ist mein Haus!“. Der kontert: „Das ist mein Land und du bist hier Gast!“.

Das alleine handelt dem Beamten bereits Rassismus-Vorwürfe ein. Aber er ging sogar noch weiter, mit der Folge, dass gegen ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer fremdenfeindlichen Beleidigung anhängig ist und er in den Innendienst versetzt wurde, nachdem er sich mahnend an den festgenommenen Syrer gewandt hatte mit den Worten:

„Deine Frau hat nicht so mit mir zu sprechen. Du bist hier in unserem Land, ihr habt euch nach unseren Gesetzen zu verhalten.“

Deutsche Wirklichkeit 2022: Spricht ein Polizist einen solchen Satz, dann gerät er sogleich ins Visier der Strafjustiz.

In Syrien und in vielen anderen finsteren Ecken der Welt poliert die Polizei im Konfliktfall in- wie ausländischen Straftätern das Gesicht, statt sich mit ihnen verbal auseinanderzusetzen. In Deutschland dagegen erscheint bereits die Aufforderung an einen Syrer, „euch nach unseren Gesetzen zu verhalten“, wie eine „rassistische Untat“.

Meine Meinung: Der Polizist verdient eine Stresszulage. Alles richtig gemacht! Weitermachen!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

