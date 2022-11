Von M. SATTLER | Wir sollten uns davor hüten, in der aktuellen Energiewendekrise die staatliche Propagandasprache zu übernehmen: Wir haben ja keine „Energiekrise“, sondern eine „Energiewendekrise“. Energie gibt es genug. Es gibt keinen Mangel an Gas, Kohle oder Kernkraft – wenn man diese Energien denn nutzen wollte. Dass wir in diesem Winter – und in den nächsten 30 Wintern – frieren müssen, liegt nur daran, dass unsere eigenen Politiker die Nutzung dieser Energien verboten haben, zugleich aber unfähig waren, uns andere Energien als Ersatz zur Verfügung zu stellen.

Der irreführende Begriff „Energiekrise“, obwohl es ja genug Energie gäbe, hat einen erkennbar propagandistischen Grund: Wieder einmal versucht man, uns durch den Einsatz von Propagandasprache politisch zu manipulieren. Wer das Wort „Energiekrise“ hört, denkt unwillkürlich entweder an einen Mangel an Energie oder eine durch die Energie ausgelöste Störung: Die Energie ist entweder der Verursacher der Krise (wie die sogenannten „Flüchtlinge“ in der „Flüchtlingskrise“) oder selbst von einer Störung betroffen (wie der Euro in der „Euro-Krise). Beide Sichtweisen aber sind sachlich falsch: Weder mangelt es an Energie noch ist die Energie in irgendeiner Weise gestört.

Wie die sogenannte „Flüchtlingskrise“, die in Wahrheit eine Grenzschutzkrise war, ist daher auch das Wort „Energiekrise“ ein reiner Propagandabegriff, der nur ablenken soll von den tatsächlichen Zusammenhängen. Was wir in diesem Winter erleben werden, sind die direkten Folgen der berüchtigten „Energiewende“ der größten Kanzlerin aller Zeiten. Angela Merkel hat ihre 16 Jahre bekanntlich ausgiebig genutzt, in Deutschland massenhaft Kraftwerke stillzulegen, ohne aber im Inland eine gleichermaßen zuverlässige Ersatzversorgung bereit zu stellen.

Merkel war bekanntlich immer radikal – das Kind mit dem Bade auszuschütten und uns diese Radikalität dann mit Hilfe von Pressekampagnen als „alternativlos“ zu verkaufen, war 16 Jahre lang ihre Masche. Hätten wir in den vergangenen Jahren einen Kanzler gehabt, der behutsamer, umsichtiger und rationaler regiert hätte, hätten wir heute sicher mehr Kraftwerke und bräuchten unsere eigenen Sanktionen gegen Russland nicht zu fürchten.

Also: Die Katastrophe dieser Tage, die wir in wenigen Wochen am eigenen Leibe spüren werden, hat nichts mit der Energie selbst zu tun, sondern ist ausschließlich das Ergebnis von Angela Merkels berüchtigter „Energiewende“.

Achten wir daher auf unsere Sprache! Lassen wir es nicht zu, dass uns der Staat mit seiner Propaganda manipuliert, um von seinen eigenen Fehlern und Versäumnissen abzulenken.

Wir haben keine „Energiekrise“, sondern eine „Energiewendekrise“ – und das sollten wir auch deutlich sagen.

