Von MARIO B. | Und wieder hat sich die hässliche Fratze des Islam am letzten Samstag in Bonn in Form eines tätlichen Angriffs auf Michael Stürzenberger offenbart (PI-NEWS berichtete). Dort schlug ein Moslem mit Palästina-Flagge Michael Stürzenberger ins Gesicht. Doch dieser Faustschlag war nicht nur ein Faustschlag in dessen Gesicht, es war auch ein Faustschlag in mein Gesicht als auch in die Gesichter aller anderen deutschen Bundesbürger.

Dieser Angriff als auch das aggressive, antidemokratische und intolerante Verhalten anderer anwesender Muslime lässt eine düstere und gefährliche Zukunft erahnen. Diese Aussicht muss uns endlich aufrütteln, wenn wir unsere humanistischen Werte und unsere zivilisierte Lebensweise verteidigen und bewahren wollen. Auch diejenigen müssen aufwachen, die durch den „woken“ Ungeist unserer Zeit eingelullt wurden. Noch ist nichts verloren.

Die Merkel-Ära war schon ein Starkregen. Doch jetzt sind wir in eine unsägliche Traufe gelangt, verursacht von einer Regierung, die offensichtlich mit Inbrunst und Eifer an einem dystopischen Untergang unserer Gesellschaft arbeitet. Und es ist unser legitimes Recht, ja sogar unsere verdammte rechtmäßige Bürgerpflicht, eine mangelhafte und inkompetente Regierung zu kritisieren und ihr schließlich bei der nächsten Bundestagswahl die Quittung dafür zu präsentieren. Denn: So kann es mit dem hausgemachten Asyl- und Migrationshorror nicht weitergehen!

Viele Menschen in Deutschland sehen inzwischen die Einwanderung nach Deutschland sehr kritisch. Circa 47 Prozent der Deutschen stimmte in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der DPA der Aussage zu, wonach „Einwanderung hauptsächlich einen negativen Einfluss auf Deutschland hat“ und dass die Bundesregierung die Einwanderung erschweren solle. Die Politik der Ampel-Regierung hinsichtlich der Migration und Zuwanderung kommt insgesamt nicht gut an, denn 61 Prozent bewerteten sie als schlecht, darunter 28 Prozent sogar als sehr schlecht und 27 Prozent als gut oder eher gut (Quelle: Welt). Das ist schön und gut, dabei dürfen wir aber nicht die notwendigen Rückführungen vergessen.

Im zum Livestream parallel geschalteten Chat meinte ein Teilnehmer, dass zuerst die Fäuste fliegen, dann die Messer und schließlich Patronenkugeln. Dieser Befürchtung stimme ich absolut zu. Was muss denn noch alles passieren? Muss erst unser Blut fließen, bis uns endlich die Lichter über die Abwege des Islam mit seinen toxischen „Lehren“ und seinen religionspsychopathischen Protagonisten aufgehen?

Jeder verantwortungsbewusste deutsche Bürger, der diesen tätlichen Übergriff auf einen deutschen Patrioten miterlebt hat, ist aufgerufen, seinen Beitrag via sog. Mundpropaganda zu leisten. Doch wie macht man das? Diese Frage ist leicht zu beantworten, denn wir haben das sog. Schneeballsystem mit seinen exponentiellen Erfolgen zur Verfügung. Marketingexperten wissen, dass nichts besser wirkt als eine sog. Mundpropaganda…

Die Geschichte zeigt, dass es immer wieder Menschen gibt, die eine von ihnen abweichende Meinung nicht akzeptieren wollen und mit Mord quittieren (Mahatma Gandhi, Franz Ferdinand etc.). Daher sollte Michael Stürzenberger unbedingt sein Sicherheitskonzept dringend überarbeiten!

