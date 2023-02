Neben den großen Friedensdemos am Freitag in Dresden (mit HC Strache und Björn Höcke) und am Samstag in Berlin (mit Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer) findet am Sonntag eine weitere Friedensdemo in Ramstein unter dem Motto „Airbase Ramstein schließen – Ami go home!“ statt.

In dem Aufruf der Veranstalter heißt es:

„Als breites überparteiliches Protestbündnis haben wir für den 26.2.2023 eine große Friedensdemonstration auf dem Bahnhofvorplatz in Ramstein angemeldet. Wir fordern die

unverzügliche Schließung der US-Airbase, den vollständigen Abzug aller US-Truppen unter Mitnahme aller hier stationierten Waffen.

Die Gefahr, dass Deutschland in einen dritten Weltkrieg hineingezogen wird, wächst täglich. So sorgt auch die jüngste Entscheidung zur Lieferung schwerer Panzer an die Ukraine dafür, dass Deutschland immer mehr zum Kriegsteilnehmer wird. Eine der Zentralen für Krieg, Leid und auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist die USAirbase in Ramstein. Hier möchten wir am 26.2.2023 ein deutliches Zeichen für den Frieden setzen.

Unsere Ziele:

Die Schließung der US-Airbase in Ramstein & der Abzug aller fremden Truppen aus Deutschland

Eine souveräne deutsche Außenpolitik

Nein zu Waffenlieferungen

Eine Rückkehr zur Diplomatie

Sanktionen beenden

Nein zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr.“

Beginn ist um 12 Uhr Uhr auf dem Bahnhofvorplatz in Ramstein. Der Platz liegt gegenüber des Bahnhofs Ramstein Miesenbach in der Bahnhofstraße. Auf dem Platz der Auftaktkundgebung wird es einen Pavillon geben, wo Initiativen und Orgas ihr Infomaterial auslegen können.

Neben einer Auftaktkundgebung gibt es einen großen Demonstrationszug in Richtung Airbase, dort findet dann eine weitere Kundgebung statt. Teilnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen die Wegstrecke nicht absolvieren können, können auf dem Platz verbleiben. Sanitäranlagen sind vorhanden.

» Aktuelle Infos zur Friedensdemonstration in Ramstein gibt es hier

» Kontakt: demoramstein@yahoo.com

